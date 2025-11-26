Magyar gépgyártó menni (nem csak) Amerika

A statisztikai hivatal pár hete tette közzé a szeptemberi ipari adatokat. Bár az előző hónaphoz képest kissé nőtt a termelés volumene, az év első kilenc hónapjában így is 3,4 százalékos az éves visszaesés, így egyre valószínűbb, hogy 2023 és 2024 után a magyar ipar az idén is mínuszban zárja az évet.

Magyar vállalkozó egy amerikai autógyártónak beszállító német vállalat újonnan létrehozott dél-karolinai gyárában épít automata raktárrendszert / Fotó: panuwat phimpha / Shutterstock

A visszahúzó erők feltárása messzire vezetne, de ez legyen a makrogazdasági elemzők dolga. Ehelyütt inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a magyar vállalkozások között is szép számmal akadnak, amelyek a piaci „ellenszéllel” dacolva szép eredményeket érnek el, akár a nem hagyományos, Európán kívüli piacokon, az európaitól gyökeresen eltérő kultúrákban is. Olyan inspiráló példákat mutatok be az ökoszisztémánkból, amelyek azt mutatják: ha egy cég megfelelő referenciákkal és megbízható partnerekkel rendelkezik, akkor már „csak” egy kis bátorság kell a sikerhez…

Magyar vállalkozások sikerei a világban

Az MSK Hungary gyártóüzeme 1995 óta működik Nyírbátorban. Az egység az MSK Covertech Group egyik legfontosabb exportbázisa, amely az elmúlt évek folyamatos – összesen több mint 20 millió eurós – fejlesztéseinek eredményeként már nem csupán egyedi alkatrészeket, de komplett, átadásra kész berendezéseket is gyárt. Egyik legutóbbi exportsikerük helyszíne a Dél-Afrikai Köztársaság, ahol a magyar mérnökök Afrika legnagyobb üvegkonténergyárának fejlesztésében játszottak kulcsszerepet. A helyben gyártott berendezések mellett Siemens-eszközöket használó projekt palackmozgató, palettázó- és csomagolórendszerek kiépítését foglalta magában. A világ számos részén dolgoztak már a Hidrofilt Kft. szakemberei is. A nagykanizsai cég, amelynek referenciái között a Paksi Atomerőmű vízkezelő rendszere is szerepel, és amely dolgozott már Laoszban és Peruban is, nemrégiben Egyiptomban – a Nílus partján, Luxortól nem messze fekvő Aszjút városában – egy olajfinomító vízellátó és szennyvízkezelő rendszerének megtervezésében és leszállításában vett részt. Az óránként több mint 200 köbméter víz többlépcsős tisztítását végző berendezéseknek az extrém körülmények között – például az 50 fok körüli nyári melegben 70 fokra hevülve – is helyt kell állniuk majd a jövő évben várható telepítést követően. Egészen más dimenziókban, de a higiénia az alapja a dunaharaszti Cooptech Kft. által Costa Ricában megvalósított projektnek is. A cég a közép-amerikai országban egy az orvostechnikai eszközök gyártásához nélkülözhetetlen steriloldat-készítő rendszer felépítésére kapott megrendelést. A tisztaság itt természetesen alapkövetelmény, emellett a víz minden fontos jellemzőjét – pH-érték, nyomás, hőmérséklet – folyamatosan ellenőrizni és szabályozni kell. Ennek során a Cooptech a legmodernebb ipari automatizálási technológiákat – köztük a Siemens megoldásait – alkalmazta. A közép-amerikai térségben valósította meg története legnagyobb projektjét a VT TIPA Kft. is: a 30 éve működő győri társaság – Magyarország egyik vezető célgépgyártója – Mexikóban, egy autóipari beszállító számára szállított le egy komplett gyártósort. A cégnek már vannak tapasztalatai távoli piacokon –korábban kínai és thaiföldi megrendeléseket is teljesítettek –, így mérnökei pontosan tudják, milyen feltételeknek kell megfelelni egy sok ezer kilométerre megvalósítandó projekt esetében. Meg kell találni az ideális helyi partnert, a megfelelő logisztikát, a berendezéseket pedig alaposan tesztelni kell, hiszen „bizonyos szint fölött” félmegoldások már elfogadhatatlanok. Szintén az autóiparban kapott komoly megbízást a LOG-X Systems Kft., amely igazi nemzetközi projektben vesz részt: egy amerikai autógyártónak beszállító német vállalat újonnan létrehozott dél-karolinai gyárában épít fel egy hat egységből álló automata raktárrendszert (öt átmeneti tárolót és egy hagyományos készáruraktárt). A budapesti társaság, amely szintén otthonosan mozog a távoli piacokon (többek között Ausztráliába is szállítottak már kész raktárrendszereket), a 2023-as müncheni Automatica kiállításon került fel a német partner „radarjára”, így nyerte el a megbízást. A rendszer legtöbb eleme – a szoftvertől az egyedi termékhordókig – saját tervezés és gyártás (az elektronikai eszközök származnak a Siemenstől). Amerikai autóipari üzemtől kapott megbízást a közelmúltban a Knipl Kft. is. A bonyhádi cég a BMW egyik észak-amerikai beszállítójának telephelyén lát el bevonatokkal akkumulátortálcákat, amelyeket egyes SUV-modellekbe építenek be. A teljesen automata – hattengelyes robotokkal, automatikus átrakóberendezésekkel és láncpályákkal felszerelt – gyártósoron egy tálca 69 másodperc alatt készül el (ami persze azt jelenti, hogy ennyi idő alatt készül el egy autó is). A projekten a Knipl Kft. alkalmazottjainak mintegy ötöde, egyszerre 50-60 szakember dolgozik, de ez nem újdonság a cég életében, hiszen (nagyobbrészt autóipari) megrendeléseik mintegy 80 százaléka külföldről érkezik.

Egyiptom, Costa Rica, Mexikó, Egyesült Államok vagy éppen Kína, Közel-Kelet, Brazília: a fenti példák egyértelműen mutatják, hogy a magyar mérnökök, a magyar cégek munkáját a világ számos pontján nagyra értékelik. A „közös nevezőt” nem csupán az általuk alkalmazott megoldások jelentik: a szakmai tapasztalatok, a kiváló referenciák, a távoli országokban való helytálláshoz szükséges rugalmasság és kreativitás, a jól megválasztott partnerek mind-mind a siker receptjének „hozzávalói”. Ez pedig olyan recept, amelynek alapján sok kiváló magyarországi ipari vállalkozás találhat kitörési-fejlődési lehetőséget – még a jelenlegi, az átlagosnál is komolyabb kihívásokat támasztó viszonyok között is.