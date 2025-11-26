Mi mindent vizsgálnak jövőre a fogyasztóvédelmi hatóságok hazánkban? Minden vállalkozásnak érdemes tudnia, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) múlt heti sajtótájékoztatóján bemutatott, az NKFH 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programja (EVP) egyenesen 73 vizsgálati területtel debütált. Ez majdnem kétszer annyi célellenőrzést jelent, mint amiben idén részük lehetett a vállalkozásoknak. A 2026-os év garantált fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzései igen széles spektrumban mozognak majd, felölelve a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, a termékbiztonsági, a laboratóriumi és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat is. Az aktuális fogyasztóvédelmi politikai célkitűzésekkel és stratégiával teljes összhangban 2026-ban ellenőrzésre kerülnek mindazon kereskedelmi tevékenységek, amelyek a családokat és a – különösen a fiatal vagy idős koruk vagy valamilyen allergiájuk miatt – sérülékeny fogyasztókat érinthetik, miközben továbbra is prioritás a termékbiztonság és az élelmiszer-biztonság.

Célellenőrzések a fogyasztóvédelemben 2026-ban, a mozik is sorra kerülnek / Fotó: Mónus Márton / MTI (Képünk illusztráció)

Bár a jövő évi ellenőrzési fókuszpontok döntő többsége „ismétlés” a korábbi évekből, a 2026-ra meghirdetett ellenőrzési listán találni korábban nem vizsgált új területeket. Ilyen például az atipikus szerződésekre vonatkozó rendelkezések ellenőrzése a szépkorúak védelme érdekében, valamint a nyugdíjasházak és az edzőtermek általános szerződési feltételeinek ellenőrzése, de a fogyasztók pénzhasználathoz kapcsolódó jogai érvényesítésének ellenőrzése is. Az érintett szektorok általános szerződési feltételeit érdemes mihamarabb megtisztítani az ún. tisztességtelen szerződési feltételektől, még akkor is, ha azokhoz komoly vagyoni érdeke fűződik az ászf-et alkalmazónak, hiszen amennyiben perindításra is sor kerül, és nyeri a köz érdekében a pert a hatóság, akkor a kifogásolt tisztességtelen kikötés visszamenőleg és valamennyi korábban megkötött fogyasztói szerződésből kigolyózható.

A célellenőrzés területei

A gyermekek védelme érdekében 2026-ban sor kerül a gyermek- és fiatalkorúakat védő reklámszabályok és kereskedelmi előírások megtartásának, a gyermekeket védő egyes értékesítési, kiszolgálási tilalmak megtartásának, valamint a gyerektáborokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések és a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzésére, de az iskolakezdési ajánlatok is górcső alá kerülnek jövőre. Sőt, mivel a fiatal korosztályok vásárlási döntéseire az influenszerek (véleményvezérek) kommunikációi erőteljes befolyással vannak, ezeket is vizsgálják majd a fogyasztóvédelmi hatóságok, amelyek részt vesznek a videójátékokkal kapcsolatos koordinált uniós, illetve nemzetközi tevékenységekben is.