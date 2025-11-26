Célellenőrzések a fogyasztóvédelemben 2026-ban
Mi mindent vizsgálnak jövőre a fogyasztóvédelmi hatóságok hazánkban? Minden vállalkozásnak érdemes tudnia, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) múlt heti sajtótájékoztatóján bemutatott, az NKFH 2026. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programja (EVP) egyenesen 73 vizsgálati területtel debütált. Ez majdnem kétszer annyi célellenőrzést jelent, mint amiben idén részük lehetett a vállalkozásoknak. A 2026-os év garantált fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzései igen széles spektrumban mozognak majd, felölelve a szolgáltatás-ellenőrzési, a kereskedelmi, a termékbiztonsági, a laboratóriumi és az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat is. Az aktuális fogyasztóvédelmi politikai célkitűzésekkel és stratégiával teljes összhangban 2026-ban ellenőrzésre kerülnek mindazon kereskedelmi tevékenységek, amelyek a családokat és a – különösen a fiatal vagy idős koruk vagy valamilyen allergiájuk miatt – sérülékeny fogyasztókat érinthetik, miközben továbbra is prioritás a termékbiztonság és az élelmiszer-biztonság.
Bár a jövő évi ellenőrzési fókuszpontok döntő többsége „ismétlés” a korábbi évekből, a 2026-ra meghirdetett ellenőrzési listán találni korábban nem vizsgált új területeket. Ilyen például az atipikus szerződésekre vonatkozó rendelkezések ellenőrzése a szépkorúak védelme érdekében, valamint a nyugdíjasházak és az edzőtermek általános szerződési feltételeinek ellenőrzése, de a fogyasztók pénzhasználathoz kapcsolódó jogai érvényesítésének ellenőrzése is. Az érintett szektorok általános szerződési feltételeit érdemes mihamarabb megtisztítani az ún. tisztességtelen szerződési feltételektől, még akkor is, ha azokhoz komoly vagyoni érdeke fűződik az ászf-et alkalmazónak, hiszen amennyiben perindításra is sor kerül, és nyeri a köz érdekében a pert a hatóság, akkor a kifogásolt tisztességtelen kikötés visszamenőleg és valamennyi korábban megkötött fogyasztói szerződésből kigolyózható.
A célellenőrzés területei
A gyermekek védelme érdekében 2026-ban sor kerül a gyermek- és fiatalkorúakat védő reklámszabályok és kereskedelmi előírások megtartásának, a gyermekeket védő egyes értékesítési, kiszolgálási tilalmak megtartásának, valamint a gyerektáborokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések és a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzésére, de az iskolakezdési ajánlatok is górcső alá kerülnek jövőre. Sőt, mivel a fiatal korosztályok vásárlási döntéseire az influenszerek (véleményvezérek) kommunikációi erőteljes befolyással vannak, ezeket is vizsgálják majd a fogyasztóvédelmi hatóságok, amelyek részt vesznek a videójátékokkal kapcsolatos koordinált uniós, illetve nemzetközi tevékenységekben is.
Fogyasztóvédelmi hatósági fókusz esik 2026-ban a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési feltételeire, a nagybani piacokon a származás „hamisítására”, a cukrászdákra, a reform- (például gluténmentes, vegán vagy laktózmentes) ételeket készítő vendéglátóegységek, ázsiai büfék élelmiszer-higiéniai megfelelésére, továbbá a zöldség- és gyümölcsbehozatalra, a mozgó és a benzinkutakon működő vendéglátásra, a szamóca (földieper) és a görögdinnye forgalmazására.
Hazánk évek óta a legtöbb veszélyes terméket detektáló tagállamok élmezőnyében jár, így a jövő évre meghirdetett célellenőrzések mintegy fele a fogyasztók biztonságára, termékbiztonsági megfelelésre összpontosít.
A kisebbek testi épsége, egészsége védelmére meghirdetett, laboratóriumi vizsgálatokkal – vagyis célzott termékminta-vételezéssel – egybekötött ellenőrzésekre számíthatnak a játékok, a maszkok és jelmezek, valamint az iskolaszerek gyártói, forgalmazói, míg a felnőtt fogyasztók biztonsága érdekében számítani kell a veszélyes termékek hatósági keresésére a hagyományos, valamint az online kereskedelmi forgalomban, továbbá az aeroszoltermékek, az egyéni védőeszközök piacfelügyeleti ellenőrzésére, és a tiltott összetevők ellenőrzésére a kozmetikumokban. Sor kerül az építési termékek, a textiltermékek ellenőrzésére, az univerzális akkumulátortöltők, a villamossági termékek veszélyesanyag-tartalmának és a bizsuk nehézfémtartalmának laboratóriumi vizsgálatára.
„Örökzöld” ellenőrzési területként velünk maradnak a dohánytermékek, valamint az online kereskedelem, a kellékszavatossági és a jótállási igények és a panaszkezelések intézésének átfogó ellenőrzése, ahogyan a kuponos és „fekete pénteki” akciók vizsgálata is. Összekeverni a gyártói garanciát a kötelező jótállással, vagy az ártörténet rögzítését elmulasztani jövőre is sokba fájhat az eljárás alá vont cégeknek.
Célkeresztbe kerülnek az ingatlanközvetítők hirdetései és a beérkezett fogyasztói beadványok alapján a villamosenergia-, a földgáz-, a víziközmű- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatások.
Őrködnek majd a hatóságok a visszaváltási díjra, a légi utasok jogaira, a kiszereléscsökkentésre, az árfigyelő rendszerre vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásán, továbbá a „zöld”-állításokon, az élelmiszer- és drogériai árréscsökkentésen. Újra védik a magyar nyelvet, és lesznek szezonális célellenőrzések húsvétkor és karácsony előtt, ahogyan a fogyasztókat megtévesztő jelölések is nagyító alá kerülnek a specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek ellenőrzésekor.
A célellenőrzési listán szerepelnek az élelmiszer-kereskedelmi egységek általános élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzése, az intézményi (múzeumok, színházak, mozik, sportlétesítmények) büfék működésének élelmiszer-higiéniai ellenőrzése. Az egyik leghosszabb címet „Az elektromos háztartási berendezések készenléti üzemmódbeli energiafogyasztására vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése” elnevezésű programpont viseli. Nem ússzák meg a hatósági figyelmet jövőre a szálláshely-szolgáltatók (szállodák, wellnessközpontok) és az ételkiszállító vállalkozások sem.
A várható hatósági ellenőrzések illeszkednek a meghirdetett hétpontos fogyasztóvédelmi cselekvési tervhez, volumenük a korábbi évekhez képest is kiemelkedő.
A fogyasztóvédelmi hatóságok bírságolási lehetőségeit ismerő cégek számára a preventív fogyasztóvédelmi jogi megfelelés biztosítása jól felfogott üzleti érdek. Kitartást hozzá minden érintettnek!