Az Otthon Start csak a kezdet volt: olyan programról szivárogtatott Orbán Viktor, ami mindent megváltoztat
Orbán Viktor szerint a fiatalok elszántak, és a számok is azt mutatják: működik az Otthon Start program, ezért a kormány folytatja a fix 3 százalékos hitel konstrukcióját. A miniszterelnök a kormányülés után több fontos bejelentést is tett, a nyugdíjemeléstől az energiatárolási fejlesztésekig – és keményen üzent a baloldalnak is.
A miniszterelnök a Facebookon megosztott videójában elárulta, hogy a kormányülésen áttekintették az otthonteremtési program eredményeit, amelyek szerinte „impozánsak”. Úgy látja, a fiatalok komolyan veszik a lehetőséget, és tömegek lépnek be a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelbe.
A kormány ezért nemhogy lezárná, hanem folytatja a programot.
Orbán Viktor szerint a lakhatás kérdése továbbra is stratégiai ügy, és a kormány célja, hogy a fiatalok ténylegesen saját lakáshoz jussanak államilag támogatott, kiszámítható konstrukció mellett.
A kormányülésen szó volt a jövő évi nyugdíjemelés mértékéről, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetésének részleteiről is. Bár konkrét számok nem hangzottak el, a miniszterelnök megerősítette: a program végrehajtása folytatódik.
Napirendre került az energiaszektor is. Orbán Viktor arról beszélt, a kormány célja, hogy a naperőművekkel helyben megtermelt villamos energiát a háztartások és a vállalkozások hatékonyan tudják tárolni. „Otthoni és kis-középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk” – fogalmazott.
Orbán Viktor: a baloldal eltévedt, semmi szükség megszorításokra
A Tisza Párt nyilvánosságra került megszorítócsomagjáról a miniszterelnök azt mondta, a kormány hivatalosan nem foglalkozik ellenzéki programokkal, de az álláspontja egyértelmű: nincs szükség megszorításokra, és nem is lesznek.
Orbán szerint a baloldal „mindig megszorításokat akar”, és most „Brüsszel támogatásával” tenné ezt, hogy a kért pénzek végül Ukrajnában kössenek ki.
A kormányfő szerint azonban Magyarország nem fog ilyen irányba lépni: nem vesz el a családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól, inkább bővíti a támogatási programokat.
Nem véletlenül látták rohanni Orbán Viktort, holnap jönnek a bejelentések
Csütörtök délelőtt 10 órától tart tájékoztatót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Kormányinfót a közmédia csatornáin követhetjük nyomon, vagy a percről percre tudósításunkban.