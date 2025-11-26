Az Otthon Start csak a kezdet volt: olyan programról szivárogtatott Orbán Viktor, ami mindent megváltoztat

Orbán Viktor szerint a fiatalok elszántak, és a számok is azt mutatják: működik az Otthon Start program, ezért a kormány folytatja a fix 3 százalékos hitel konstrukcióját. A miniszterelnök a kormányülés után több fontos bejelentést is tett, a nyugdíjemeléstől az energiatárolási fejlesztésekig – és keményen üzent a baloldalnak is.

Orbán Viktor bejelentette: továbbra is elérhető marad a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, mert a fiatalok egyre nagyobb számban élnek vele / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

A miniszterelnök a Facebookon megosztott videójában elárulta, hogy a kormányülésen áttekintették az otthonteremtési program eredményeit, amelyek szerinte „impozánsak”. Úgy látja, a fiatalok komolyan veszik a lehetőséget, és tömegek lépnek be a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelbe.

A kormány ezért nemhogy lezárná, hanem folytatja a programot.

Orbán Viktor szerint a lakhatás kérdése továbbra is stratégiai ügy, és a kormány célja, hogy a fiatalok ténylegesen saját lakáshoz jussanak államilag támogatott, kiszámítható konstrukció mellett.

A kormányülésen szó volt a jövő évi nyugdíjemelés mértékéről, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetésének részleteiről is. Bár konkrét számok nem hangzottak el, a miniszterelnök megerősítette: a program végrehajtása folytatódik.

Napirendre került az energiaszektor is. Orbán Viktor arról beszélt, a kormány célja, hogy a naperőművekkel helyben megtermelt villamos energiát a háztartások és a vállalkozások hatékonyan tudják tárolni. „Otthoni és kis-középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk” – fogalmazott.

Orbán Viktor: a baloldal eltévedt, semmi szükség megszorításokra

A Tisza Párt nyilvánosságra került megszorítócsomagjáról a miniszterelnök azt mondta, a kormány hivatalosan nem foglalkozik ellenzéki programokkal, de az álláspontja egyértelmű: nincs szükség megszorításokra, és nem is lesznek.

Orbán szerint a baloldal „mindig megszorításokat akar”, és most „Brüsszel támogatásával” tenné ezt, hogy a kért pénzek végül Ukrajnában kössenek ki.

A kormányfő szerint azonban Magyarország nem fog ilyen irányba lépni: nem vesz el a családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól, inkább bővíti a támogatási programokat.