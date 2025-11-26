Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.49 -0.23% GBP/HUF435.92 +0.31% CHF/HUF409.67 +0.25% PLN/HUF90.26 -0.2% RON/HUF75.01 -0.04% CZK/HUF15.81 +0.03% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.49 -0.23% GBP/HUF435.92 +0.31% CHF/HUF409.67 +0.25% PLN/HUF90.26 -0.2% RON/HUF75.01 -0.04% CZK/HUF15.81 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,827.02 +1.12% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,900 -0.82% OTP34,450 +2.29% RICHTER9,800 0% OPUS530 +10.19% ANY7,200 -1.37% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,422.39 -0.07% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,347.94 +0.59% BUX109,827.02 +1.12% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,900 -0.82% OTP34,450 +2.29% RICHTER9,800 0% OPUS530 +10.19% ANY7,200 -1.37% AUTOWALLIS151 +0.67% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,422.39 -0.07% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,347.94 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kormányülés
Nyugdíjemelés
Tisza Párt
Otthon Start Program
Orbán Viktor
rezsicsökkentés
lakáshitel

Az Otthon Start csak a kezdet volt: olyan programról szivárogtatott Orbán Viktor, ami mindent megváltoztat

A miniszterelnök a kormányülés után a nyugdíjemelésről, az energiatárolás jövőjéről és az ellenzék megszorítási javaslatairól is beszélt. Orbán Viktor szerint a fiatalok lendületben vannak, és látványosan működik a 3 százalékos otthonteremtési program, amelyet a kormány változatlan formában folytat.
VG
2025.11.26., 18:08
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor szerint a fiatalok elszántak, és a számok is azt mutatják: működik az Otthon Start program, ezért a kormány folytatja a fix 3 százalékos hitel konstrukcióját. A miniszterelnök a kormányülés után több fontos bejelentést is tett, a nyugdíjemeléstől az energiatárolási fejlesztésekig – és keményen üzent a baloldalnak is.

Otthon Start, otthonstart orbán viktor
Orbán Viktor bejelentette: továbbra is elérhető marad a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, mert a fiatalok egyre nagyobb számban élnek vele / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

A miniszterelnök a Facebookon megosztott videójában elárulta, hogy a kormányülésen áttekintették az otthonteremtési program eredményeit, amelyek szerinte „impozánsak”. Úgy látja, a fiatalok komolyan veszik a lehetőséget, és tömegek lépnek be a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelbe. 

A kormány ezért nemhogy lezárná, hanem folytatja a programot.

Orbán Viktor szerint a lakhatás kérdése továbbra is stratégiai ügy, és a kormány célja, hogy a fiatalok ténylegesen saját lakáshoz jussanak államilag támogatott, kiszámítható konstrukció mellett.

A kormányülésen szó volt a jövő évi nyugdíjemelés mértékéről, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetésének részleteiről is. Bár konkrét számok nem hangzottak el, a miniszterelnök megerősítette: a program végrehajtása folytatódik.

Napirendre került az energiaszektor is. Orbán Viktor arról beszélt, a kormány célja, hogy a naperőművekkel helyben megtermelt villamos energiát a háztartások és a vállalkozások hatékonyan tudják tárolni. „Otthoni és kis-középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk” – fogalmazott.

Orbán Viktor: a baloldal eltévedt, semmi szükség megszorításokra

A Tisza Párt nyilvánosságra került megszorítócsomagjáról a miniszterelnök azt mondta, a kormány hivatalosan nem foglalkozik ellenzéki programokkal, de az álláspontja egyértelmű: nincs szükség megszorításokra, és nem is lesznek.

Orbán szerint a baloldal „mindig megszorításokat akar”, és most „Brüsszel támogatásával” tenné ezt, hogy a kért pénzek végül Ukrajnában kössenek ki.

A kormányfő szerint azonban Magyarország nem fog ilyen irányba lépni: nem vesz el a családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól, inkább bővíti a támogatási programokat.

Nem véletlenül látták rohanni Orbán Viktort, holnap jönnek a bejelentések

Csütörtök délelőtt 10 órától tart tájékoztatót Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Kormányinfót a közmédia csatornáin követhetjük nyomon, vagy a percről percre tudósításunkban.

 

Országszerte

Országszerte
1052 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
15 perc
tőke

Az Otthon Start program átformálta a fejlesztői stratégiákat

A fejlesztők fókusza megváltozott.
2 perc
Nyugdíjemelés

Az Otthon Start csak a kezdet volt: olyan programról szivárogtatott Orbán Viktor, ami mindent megváltoztat

A miniszterelnök a kormányülés után a nyugdíjemelésről, az energiatárolás jövőjéről és az ellenzék megszorítási javaslatairól is beszélt.
2 perc
Egyesült Államok

Von der Leyen egyre zavarosabb: újabb háborúkat lát és fegyverekkel kötne békét – már saját magát sem tudja követni a bizottság elnöke

Az Európai Bizottság elnöke is elmondta véleményét a béketárgyalásokról.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu