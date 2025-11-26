Letaszíthatja a trónról a Samsungot az Apple csodafegyvere

Az Apple idén 14 év után először lekörözheti a Samsungot az okostelefon leszállításában. Az Apple idén várhatóan 243 millió iPhone-t, a Samsung pedig 235 millió telefont szállít a kiskereskedőknek. Ez alapján az Apple részesedése 19,4 százalék, a Samsungé pedig 18,7 százalék lehet a globális okostelefon-piacon – derült ki a Counterpoint Research szerdai közléséből.

Fotó: CFOTO via AFP

A „szállítások” azt jelzik, hány készüléket küldenek a gyártók a kiskereskedőknek, azaz ezek nem egyenlők a tényleges eladásokkal, ugyanakkor jól mutatják a keresletet és a gyártók értékesítési várakozásait.

Az Apple idei sikerét elsősorban a szeptemberben megjelent iPhone 17 sorozat hajtja, amely a Counterpoint szerint kimagasló ünnepi szezont zárt.

Az iPhone 17 széria és (ideértve az iPhone Airt is) az első négy hétben 12 százalékkal jobban fogyott az Egyesült Államokban, mint az iPhone 16 sorozat (az iPhone 16e nélkül). Az amerikai cég kulcsfontosságú kínai piacán ugyanebben az időszakban 18 százalékkal voltak magasabbak az új termékeinek eladásai az előző generációéhoz képest.

Az IPhone 17 eladásai nagyban hozzájárultak az Apple szállításainak növekedéséhez / Fotó: AFP

Mik támaszthatják alá az Apple világelsőségét?

Az iPhone 17 rendkívül kedvező piaci fogadtatásán kívül más tényezők is alátámasztják az Apple világ legkelendőbb okostelefon-gyártójának címét.

2023 és 2025 második negyedéve között 358 millió használt iPhone kelt el. A kutatócég arra számít, hogy „ezeknek a felhasználóknak jelentős része új iPhone-ra vált a következő években. A Covid-időszakban vásárolt telefonok tulajdonosai most lépnek be a készülékfrissítési szakaszba. Ez egy jelentős keresleti bázist jelent, amely a következő negyedévekben is támogathatja az iPhone-szállítások növekedését”.

Az Apple-t ráadásul a vártnál kisebb mértékben érintették az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborújában bevezetett magas vámok. Ez kedvezett az ellátási láncnak és a feltörekvő piacokon történő értékesítéseknek.

Ezeken felül az amerikai vállalatot segítette a gyengébb amerikai dollár és a kedvező gazdasági kilátások, amelyek erősítették a fogyasztói bizalmat.