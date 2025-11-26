Migránsválság: végre az írek is felfogták, amit Magyarország évek óta mond – jönnek a szigorítások, de lehet, hogy túl későn
Írország szerdán újabb intézkedéseket jelentett be a bevándorlás visszafogására, miután a kormány szerint a növekvő menedékkérői nyomás és a rekordmagas migráció már fenntarthatatlan. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter úgy fogalmazott: a tavalyi 1,6 százalékos népességnövekedés „riasztóan magas”, hiszen az uniós átlag hétszereséről van szó.
A kormány számára óriási problémát jelent, hogy a bevándorlók száma a világjárvány előtti évekhez képest megduplázódott: jelenleg évente átlagosan 72 ezer migráns érkezik az országba. A pénzügyminisztérium szerint ezt döntően a munkavállalási engedélyek iránti „példátlan kereslet”, az ezekhez kötődő családegyesítések, valamint az ukrán menekültek nagy száma hajtja.
O’Callaghan azonban a Reutersnek hangsúlyozta: a kormány nem a bevándorlók ellen lép fel, hiszen szerinte „felbecsülhetetlen a hozzájárulásuk az ír gazdasághoz és társadalomhoz”, de a jelenlegi tempó „politikai beavatkozást igényel”.
Írország végre fellép a bevándorlási hullámmal szemben
Szigorúbb családegyesítés, drágább állami szállás a dolgozó menedékkérőknek.
Az új csomag több ponton is új helyzetet teremt.
- Családegyesítés: aki az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülről hozna be családtagot, annak mostantól igazolnia kell, hogy legalább az ír medián éves bért – több mint 44 ezer eurót – megkeresi, és megfelelő lakhatást tud biztosítani.
- Állampolgárság: a menekültként elismert személyek a jelenlegi 3 helyett 5 év után kérhetnek állampolgárságot, és aki tartósan bizonyos szociális juttatásokra szorul, az nem is lesz jogosult.
- Állami szállások díjai: a jelenleg állami elhelyezésben élő, de fizetéssel rendelkező 7500 menedékkérőnek a jövőben kötelező fizetnie: heti jövedelmük 10–40 százalékát vonják be hozzájárulásként.
A kormány ettől azt várja, hogy mérséklődik az állami ellátórendszer terhelése, amely az utóbbi években egyre súlyosabb szűk keresztmetszetté vált.
Írország már korábban is átalakította a menedékkérési rendszert, hogy csökkentse a hosszú ügyintézési idők okozta torlódást. Az új törvények és digitális folyamatok miatt O’Callaghan szerint jövő júniusra a döntések és a fellebbezések 3-6 hónapra rövidülhetnek – ez jelenleg sok esetben évekig tart.
A miniszter szerint a cél egyértelmű: lassítani, de nem megállítani az országba irányuló beáramlást, hogy Írország elkerülje az újabb lakhatási és ellátási válságokat. Mint mondta, „nem akarunk visszatérni a 80 évvel ezelőtti Írországhoz, amikor fogyott a népesség – de a jelenlegi növekedési ütem is aggodalomra ad okot”.
Németország bezárja kapuit, nem osztogatják tovább az állampolgárságot a migránsoknak
A német parlament visszavonta a gyorsított állampolgársági programot, amely lehetővé tette, hogy a „kivételesen jól integráltnak” ítélt emberek öt helyett három év alatt szerezhessék meg a német állampolgárságot.