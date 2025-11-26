Von der Leyen egyre zavarosabb: újabb háborúkat lát és fegyverekkel kötne békét – már saját magát sem tudja követni a bizottság elnöke
Ursula von der Leyen üdvözölte az amerikai elnök, Donald Trump kezdeményezésére zajló, és Washington által vezetett tárgyalásokat, melyek az orosz-ukrán háború lezárására irányulnak. Az Európai Bizottság elnöke úgy véli, hogy a több napja tartó tárgyalások után most már van egy kiindulási alap a lehetséges békemegállapodáshoz.
Az Európai Unió korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Trump-kormány által a múlt héten nyilvánosságra hozott 28 pontos béketerv miatt, mivel úgy ítélték meg, hogy az érezhetően Moszkva javára billentette a mérleg nyelvét. Eleinte Ukrajna számára sem volt szimpatikus az amerikai tervezet, azonban a hétvégi genfi tárgyalások során sikerült egy frissített, és finomított változatost megalkotni, ami a legfrissebb hírek szerint már Kijev számára is elfogadható – írta a Politico.
„Az elmúlt napokban Genfben az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna közös erőfeszítéseinek eredményeként most már van kiindulási pontok” – emelte ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban az európai parlamenti képviselőknek.
A háborút le kell zárni, de az EU-nak vannak követelései
Ursula von der Leyen egyúttal elmondta az EU legfontosabb követeléseit a várható békemegállapodással kapcsolatban. Úgy véli, hogy egyetlen békeegyezmény sem tartalmazhatja Ukrajna fegyveres erőinek korlátozását (ahogyan az első amerikai javaslatban szerepel), mivel ez sebezhetővé tenné az országot a jövőbeli támadásokkal szemben. A német politikus szerint Ukrajnának szilárd, hosszú távú és hiteles biztonsági garanciákra van szüksége, amelyek elriasztják és visszatartják Oroszországot a jövőbeli támadásoktól.
Ugyanilyen egyértelmű, hogy bármely békeszerződésnek biztosítania kell az európai biztonság hosszú távú garantálását
– hangsúlyozta az Európai Bizottság első embere.
Hozzátette, hogy Európa számára elfogadhatatlan a határok megváltoztatása. Ez különösen annyak fényében fontos követelés, hogy az első az amerikai a Krím-félszigetet, valamint Ukrajna Luhanszk és Donyeck régióit de facto orosz területként ismerte volna el, a Herszon és Zaporizzsja régiókban pedig a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztanák a területeket.
Az EB-elnök kiemelte, hogy au Európai Unió felgyorsítja azt a tervét, hogy befagyasztott orosz állami vagyontárgyakat használjon fel Ukrajnának nyújtandó 140 milliárd eurós hitel alapjául. Von der Leyen szerint az Európai Bizottság készen áll a jogi szöveg előterjesztésére, azt azonban nem közölte, hogy mikor fogják benyújtani a dokumentumot.
Az EB azon terve, hogy az orosz állami vagyont felhasználja Ukrajna számára nyújtandó hitel támogatására, heves ellenállásba ütközött a múlt hónapban tartott csúcstalálkozón Bart De Wever, Belgium miniszterelnöke részéről, ahol a pénzt tartják. Ennek kapcsán Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy Ukrajnának és az EU-tagállamoknak együtt kell tárgyalniuk a békeegyezmény végrehajtásával kapcsolatos jövőbeli döntésekről.
Friedrich Merz német kancellár szerdán reggel a Bundestagban tartott beszédében szintén kitért az ukrajnai béketervről szóló tárgyalásokra, és kijelentette, hogy Németország azt szeretné, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen. Azonban egy olyan megállapodás, amelyet a nagyhatalmak Ukrajna és az európaiak beleegyezése nélkül kötnének, nem biztosít alapot az igazi, tartós békéhez Ukrajnában.
Merz szintén üdvözölte az Egyesült Államok elkötelezettségét a konfliktus megoldása iránt, de ő is hangsúlyozta, hogy az európai ügyekben csak Európával egyetértésben hozhatók döntések.
Európa nem báb, hanem szuverén szereplő, amely saját érdekeit és értékeit követi
– jelentette ki Merz.
A tárgyalások folytatódnak
Szerdán újabb fejlemény történt a béketárgyalások kapcsán. Donald Trump bejelentette, hogy őt képviselve régi harcostársa, a diplomáciában zöldfülűnek semmiképpen sem nevezhető Steve Witkoff a jövő héten Moszkvába utazik, hogy az oroszokkal tárgyaljon – írta meg a BBC. Driscoll sem dőlhet hátra, a hadügyminisztert Ukrajnába küldte az amerikai elnök, ezzel mindkét országban lesz egy-egy kipróbált tárgyalója.
Steve Witkoff látogatását Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Uszakov is megerősítette.
Donald Trump az Aire Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy minden bizonnyal nem Witkoff lesz az egyetlen prominens név a Moszkvába utazó amerikai delegációban, ugyanis az elnök veje, Jared Kushner is részt vesz a Kremlben tartandó egyeztetéseken. Kushner a korábbi diplomáciai tárgyalások alkalmával is közreműködött, a Fehér Ház tanácsadójaként.