Ez a kormányinfó más lesz, mint a többi: bejelentették, váratlan vendég érkezik Gulyás Gergely mellé

Csütörtök reggelre hirdették meg a következő kormányinfót. A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett a kormány egyik tagja is megjelenik.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint a kormányinfón jelen lesz Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter is. Nem ez az első esett, amikor harmadik fél is feltűnik a kormányinfón. Legutóbb augusztusban jelent meg a kormányzati tájékoztatón Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is, aki az Otthon Start programért felel a kormányzatban.
A politikus további részleteket árult el a szeptemberben elindult otthontámogatási programról. Panyi Miklós akkor hangsúlyozta, minden jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy milyen ingatlantulajdonnal rendelkezik.
Ha jogosulatlanul nyilatkozik, akkor vissza kell fizetni a hitelt 5 százalékos büntetőkamat mellett.
Gulyás Gergely augusztusban jelezte, hogy a lehető legszélesebb körben határozta meg a jogosultak körét az állami alkalmazottak lakhatási támogatásánál, amit önrész fizetésére és törlesztőrészletre fordíthat.
Márciusban Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos vett részt a kormányinfón. A kormánybiztos akkor közölte, hogy a Magyar Falu Program újabb pályázatain lehet
működtetésére, templomok felújítására többmilliós támogatásokat igényelni.
Arról is beszélt, hogy valamivel több mint kétezer településen nincs ATM, ezért a kormány úgy döntött, hogy az idén elindít egy olyan programot, amelynek köszönhetően minden kistelepülésen lesz automata, ahol ezt feltétlenül igénylik.
