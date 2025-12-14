Deviza
EUR/HUF381.83 -0.8% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF435.92 -0.61% CHF/HUF409.5 -0.61% PLN/HUF90.6 -0.42% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41% EUR/HUF381.83 -0.8% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF435.92 -0.61% CHF/HUF409.5 -0.61% PLN/HUF90.6 -0.42% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fegyverkezés
Oroszország
NATO

Bedobta az eddigi legdurvább forgatókönyvet a NATO, Mark Rutte emellett eltörpül: Moszkva bárhol lecsaphat, a világtengereken is háború jön

Oroszország tengeri hadereje veszélyesen nagyra nőtt. Ezért a NATO-nak is számolnia kell az eddigieknél durvább forgatókönyvekkel.
K. B. G.
2025.12.14., 15:06

A világtengeren is háborúra készül Oroszország ellen a NATO. Az észak-atlanti szövetség védelmi kollégiumának egy friss jelentése szerint az Oroszországgal folytatott tengeri konfrontáció túlmutat az Atlanti-óceán feletti uralomért folytatott küzdelem forgatókönyvén.

Russia Warship In Indonesia
Orosz hadihajók Indonéziában / Fotó: NurPhoto via AFP

Moszkva bárhol a világon kihívást jelenthet, nem elég csak a balti országokra koncentrálni

A jelentés rámutat arra, hogy Moszkva politikájának lényegi részét képezi egy holisztikus tengeri erő létrehozása, ami lehetővé teszi, hogy Oroszország magát vezető szerepben láttassa a geogazdasági verseny idején – derül ki a TASZSZ orosz hírügynökség jelentéséből. 

Mindez pedig azt jelenti, hogy a NATO-nak olyan forgatókönyvekkel is számolnia kell, amelyek az Atlanti-óceán felügyeletéért folytatott küzdelmen és az északkelet-európai hadszíntéren túlmutatva egy többfrontos, több fegyvernemet érintő orosz kihívással is szembenéznek, akár a globális hadszíntéren is. A jelentés szerint azonban a legtöbb válság forgatókönyve csupán egyetlen iránnyal számol, amely a Balti-tengertől a Kara-tengerig terjed.

A NATO brutális háborúra készül

A dokumentum azután került napvilágra, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár arról beszélt a héten, hogy a NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni.

Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján Rutte arról is beszélt, hogy sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja

– mondta a NATO-főtitkár, aki cselekvést sürgetett a háborút Európába visszahozó orosz fenyegetéssel szemben. Rutte szerint Oroszország akár öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni az észak-atlanti szövetség országaival szemben.

Merz szerint európai egységre van szükség

Merz ezzel párhuzamosan az európai egységet sürgette, bár arról is beszélt, hogy jelenleg nincs ok arra, hogy kételkedjünk az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokban. Mint mondta, nincs olyan bejelentés vagy lépés, amely a kölcsönös biztonsági ígéret felbontására utalna. Arra a kérdésre válaszolt, hogy Washington visszavonhatja a Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek Németországban való újratelepítésére vonatkozó ígéretét. Ugyanakkor Merz szerint is joggal veti fel a Trump-adminisztráció annak az igényét, hogy Európa vállaljon nagyobb szerepet saját biztonságának megőrzésében.

Rutte az új amerikai biztonsági stratégiáról megjegyezte, hogy az egyértelműen kimondja, hogy Washington továbbra is elkötelezett Európa, illetve az európai biztonság iránt.

A főtitkár szavaira Orbán Viktor is reagált a Mandinernek adott interjúban vasárnap. Mint mondta: ez egy európai álláspont, teljesen ellentétes az amerikai állásponttal (...) bár korábban is volt olyan Afganisztánban és Irakban, hogy volt, aki ment, és volt, aki nem. De ilyen ellentét nem volt.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Simon Gábor

Hiába nincs hely, egy trükkel mégis könnyen hálózatra csatlakozhat a napelem - itthon is terjed, de még tisztázni kell a részleteket

A hálózati kapacitások szűkössége miatt a hazai villamosenergia-szektorban egyre nehezebb a növekvő volumenű időjárásfüggő termelés és a villamosenergia-tárolók rendszerbe integrálása.
5 perc
Oroszország

Bedobta az eddigi legdurvább forgatókönyvet a NATO, Mark Rutte emellett eltörpül: Moszkva bárhol lecsaphat, a világtengereken is háború jön

Oroszország tengeri hadereje veszélyesen nagyra nőtt.
3 perc
Egyesült Államok

Recseg-ropog az influenszermarketing: torkig vannak a kaviáros szendvicsen élő „véleményvezérekkel"

Az influenszermarketing hanyatlását látjuk Amerikában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.