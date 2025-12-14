Bedobta az eddigi legdurvább forgatókönyvet a NATO, Mark Rutte emellett eltörpül: Moszkva bárhol lecsaphat, a világtengereken is háború jön

A világtengeren is háborúra készül Oroszország ellen a NATO. Az észak-atlanti szövetség védelmi kollégiumának egy friss jelentése szerint az Oroszországgal folytatott tengeri konfrontáció túlmutat az Atlanti-óceán feletti uralomért folytatott küzdelem forgatókönyvén.

Orosz hadihajók Indonéziában / Fotó: NurPhoto via AFP

Moszkva bárhol a világon kihívást jelenthet, nem elég csak a balti országokra koncentrálni

A jelentés rámutat arra, hogy Moszkva politikájának lényegi részét képezi egy holisztikus tengeri erő létrehozása, ami lehetővé teszi, hogy Oroszország magát vezető szerepben láttassa a geogazdasági verseny idején – derül ki a TASZSZ orosz hírügynökség jelentéséből.

Mindez pedig azt jelenti, hogy a NATO-nak olyan forgatókönyvekkel is számolnia kell, amelyek az Atlanti-óceán felügyeletéért folytatott küzdelmen és az északkelet-európai hadszíntéren túlmutatva egy többfrontos, több fegyvernemet érintő orosz kihívással is szembenéznek, akár a globális hadszíntéren is. A jelentés szerint azonban a legtöbb válság forgatókönyve csupán egyetlen iránnyal számol, amely a Balti-tengertől a Kara-tengerig terjed.

A NATO brutális háborúra készül

A dokumentum azután került napvilágra, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár arról beszélt a héten, hogy a NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni.

Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján Rutte arról is beszélt, hogy sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja

– mondta a NATO-főtitkár, aki cselekvést sürgetett a háborút Európába visszahozó orosz fenyegetéssel szemben. Rutte szerint Oroszország akár öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni az észak-atlanti szövetség országaival szemben.