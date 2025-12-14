„Blue chipek” kerülnek kalapács alá a Kieselbach galéria aukcióján

Az, hogy Vaszary János mára „blue chipnek” számít a magyar műtárgypiacon, több tényező kombinációja miatt történt. A fő okok közé tartozik természetesen az állandóan megújulásra képes művészi kvalitása. Vaszary rendkívül sokoldalú művész volt: pályafutása során dolgozott szecessziós, impresszionista, expresszionista, art deco stílusban, vagyis nem ragadt le egy stílusnál, egyszerre divatos és kanonizált festő. A sokszínűség azért érték, mert a gyűjtőknek és a művészettörténészeknek is lehet választék, a korai modernista vonalra, majd az érettebb, színesebb, látványosabb művekre egyaránt van igény, műélvező és befektetői oldalról is. Vaszary fontos szereplője volt a 20. századi magyar művészet fejlődésének, tanár volt az akadémián, és az egyik alapítója volt a Képzőművészek Új Társaságának (KÚT).

Az árveréseken rendre nagy összegekért kelnek el képei, az 1928-ban keletkezett „Strandon (Olasz tengerpart, Strand Portorose-ban)” című festmény 2023-ban 180 millió forintért kelt el. Egy 1938-as tengerparti festmény 165 millió forintot ért el egy korábbi aukción.

A piaci eredmények ismétlődése önmagában is önbeteljesítővé válik: ha valaki tudja, hogy Vaszary neve stabil értéket jelent, akkor bátrabban és drágábban licitál rá. A Vaszary-képek nemzetközi gyűjteményekben is megtalálhatók, külföldi gyűjtők, emigránsok, később visszatelepülők révén, ami tovább növeli az értékét. Jó példa erre, hogy az egyik csendéletét a világhírű amerikai író, Irwin Shaw vásárolta meg, és több évtizeden át családi tulajdonban maradt.

Mivel Vaszary neve stabil, és a kereslet évtizedek óta fennáll, a vásárlók viszonylag magabiztosan tekinthetnek rá úgy, mint műtárgyi befektetésre, és a piaci árai visszamenőleg is konszolidáltak.

Vaszary János: Siesta / Fotó: Kieselbach galéria

A téli Kieselbach-aukción a többféle címen ismert Siesta 120 millió forintról indul, és az előzetes várakozás szerint a leütési ára a 200 milliót is meghaladhatja. A művész első nagy, impresszionisztikus korszakában született, sokszor kiállított és reprodukált, védett mű.