Fejek hullhatnak a porba - tisztogatásba kezdett Donald Trump, a Microsoft került célkeresztbe

Nem népszerű a szoftveróriás egyik vezetője Trump szemében. Nem is csoda ez: a jelenleg a kormányzati kapcsolatokért felelős vezető több demokrata kormányban is tisztviselő volt. Barack Obama kabinetjében biztonsági asszisztensként szolgált, és Joe Biden elnök adminisztrációjában a főügyész-helyettes volt.

Donald Trump: személyi változásokat követel / Fotó: Mandel Ngan /AFL

Monaco júliusban kezdett a Microsoftnál dolgozni.

Trump elnök szemében azonban a legnagyobb szálka az lehet, hogy Monaco segített koordinálni az Igazságügyi Minisztérium válaszát Capitolium elleni támadásra.

A Reuters szerint ez a lépés Trump legújabb kísérlete arra, hogy megtorolja azokat, akiket politikai ellenfeleinek tekint, és egy nappal azután történik, hogy James Comey volt FBI-igazgatót vád alá helyezték.

Véleményem szerint a Microsoftnak azonnal meg kellene szüntetnie Lisa Monaco munkaviszonyát, tekintettel a kormányzat és a szoftvercég közötti együttműködésre

– írta Trump a közösségi médiában.

Sokan lehetnek még

Csütörtökön Comey-t , aki az FBI-t vezette, amikor az nyomozást indított Trump 2016-os kampánycsapata és az orosz kormány közötti kapcsolatok kivizsgálásában, hamis nyilatkozatok és kongresszusi eljárások akadályozásának vádjával vádolták meg.

Trump pénteken azt nyilatkozta, hogy „Azt hiszem, lesznek még mások is”.

Amióta Trump januárban visszatért hivatalába, vádat emelt John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó, Letitia James, New York állam főügyésze és Adam Schiff demokrata szenátor ellen is.

A Reuters felidézi, hogy a Trump-adminisztráció példátlan mértékben avatkozott bele az amerikai vállalati életbe,

az Intel vezérigazgató lemondott, mielőtt beleegyezett volna, hogy a kormány részesedést szerezzen az Intelben. Disney Trump és kormánya nyomására napokra felfüggesztette Jimmy Kimmel humorista műsorát.

