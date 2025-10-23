Békemenet 2025: ez volt Orbán Viktor várva várt beszéde október 23-án – elmondta a magyaroknak, miért nincs még vége a háborúnak

Csütörtökön nemzeti ünnep Magyarországon, Brüsszelben pedig EU-csúcsot tartanak. Orbán Viktor számára mindkét program kiemelten fontos. Elsőként itthon volt feladata, ugyanis az idei október 23-i állami ünnepség 13 órakor kezdődött Budapesten, a Kossuth Lajos téren. Ezen a miniszterelnök is beszédet tartott.

Orbán Viktor: Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„Ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét, és bármikor képes újakat teremteni” – kezdte beszédét a kormányfő. Orbán Viktor köszönetet mondott a békemenet résztvevőinek és a magyaroknak. Elmondta, hogy Európa politikai erői ilyen mozgalmat szeretnének maguknak Litvániától Portugáliáig. Ezek az országok a fél karjukat odaadnák egy normális életért. Magyarországnak erre nincs szüksége, mert a Békemenet résztvevőinek köszönhetően mi sikeresen megvédtük magunkat többek között Brüsszeltől és a migrációtól is.

„A világ sokat változott 1956 óta. De egy dolog nem változik soha, ez pedig a tartás. Amely ott vagy a magyarok jellemében. 1956 a bizonyíték arra, hogy mi magyarok mindig többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk tőle” – emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor: Brüsszel háborúra készül

Orbán Viktor szerint Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. A hajlandók koalíciója arra utal, hogy hajlandók embereket feláldozni más háborújában. A miniszterelnök kijelentette, hogy az orosz-ukrán háború nem a magyarok háborúja, ezért hazánk a béke pártján áll. Szerinte a Donald Trump lett volna hatalmon, ki sem tört volna a háború, és ha nem gáncsolnák ebben, már rég lezárta volt.

A miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy ameddig a háború tart, addig nem lehet gazdasági fellendülés Európában.

Brüsszel terve az, hogy a háborút behozza Európába, a pénzt pedig kivigye Ukrajnába. Szerinte Ukrajna már nem önálló, mások döntene helyette. Az EU számára az Ukrajnába küldött pénz nem támogatás, hanem befektetés. Orbán Viktor elmonda, hogy Magyarország érdeke az, hogy partnerségben működjön együtt Ukrajnával, de egy szövetségi rendszerbe sem katonailag, sem politikailag nem szeretnénk kerülni velük.

Az első és a második nagy háborúból nem sikerült kimaradni, de ebből most kimaradunk.

„Aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, hanem élni fogunk Magyarországért” – jelentette ki a miniszterelnök.