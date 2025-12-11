Deviza
EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF326.16 -0.26% GBP/HUF436.49 -0.31% CHF/HUF410 +0.25% PLN/HUF90.61 +0.05% RON/HUF75.2 +0.08% CZK/HUF15.81 +0.17% EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF326.16 -0.26% GBP/HUF436.49 -0.31% CHF/HUF410 +0.25% PLN/HUF90.61 +0.05% RON/HUF75.2 +0.08% CZK/HUF15.81 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autózás
teherautó
jogosítvány
mentőautó
Európai Unió
vezetői engedély

Hozzányúl a B kategóriás jogosítványhoz az EU: így változik a szabályozás már 2026 januárjától – évtizedek óta nem történt ilyen

Az autósok hamarosan nehezebb járműveket, köztük elektromos lakóautókat és mentőautókat is vezethetnek. Az Európai Unió januártól hatályba lépő irányelve jelentősen kibővíti a B kategóriás jogosítvány hatókörét.
VG
2025.12.11, 20:20
Frissítve: 2025.12.11, 20:43

Történelmi változás jön az autósoknak: az új uniós szabályozás lehetővé teszi, hogy a B kategóriás jogosítvány tulajdonosai akár 4,25 tonnás, bizonyos esetekben pedig 5 tonnás járműveket vezethessenek. A cél a fenntartható közlekedés és az alternatív hajtású járművek elterjedésének ösztönzése – írta a bama.hu.

elektromos autó b kategóriás jogosítvány
Az Európai Unió januártól hatályba lépő irányelve jelentősen kibővíti a B kategóriás jogosítvány hatókörét / Fotó: alexgo.photography / Shutterstock

Januártól alapjaiban változik, milyen járműveket vezethetünk a B kategóriás jogosítvánnyal. A jelenlegi 3,5 tonnás határ 4,25 tonnára emelkedik, és bizonyos feltételek mellett akár 5 tonnáig is kitolódhat. 

A változtatás elsősorban az elektromos autók és más alternatív hajtású járművek miatt vált szükségessé, amelyek nehezebb akkumulátorai vagy speciális hajtási rendszerei miatt jóval nagyobb tömegűek a hagyományos modelleknél.

A módosítás különösen a lakóautók, könnyű haszongépjárművek és mentőautók esetében hoz könnyítést.

Eddig ezeknél gyakran teherautó-vezetői engedélyre volt szükség, ami jelentős adminisztratív és anyagi terhet jelentett azoknak, akik elektromos vagy hidrogénhajtású modelleket szerettek volna használni.

Fontos azonban, hogy a plusz súly kizárólag az alternatív hajtásrendszerből származhat, a rakomány tömege nem növelhető a jelenlegi határ fölé.

Önmagában nem lesz elég a B kategóriás jogosítvány

A tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük a szabályt saját jogrendjükbe, és várhatóan külön képzés vagy vizsga is szükséges lesz ahhoz, hogy a sofőrök élhessenek a megemelt súlyhatár adta lehetőségekkel. Rácz István, a Sziget Autósiskola vezetője szerint azonban kockázatokat rejt a változás:

Ha a jogosítvány bővítését nem kötik megfelelő feltételekhez, a friss sofőrök túl nagy szabadságot kapnának. Egy kezdő sofőr könnyen kaphatna a kezébe egy nagy lakóautót, ami balesetveszélyes lehet.

Bár a részletszabályok még formálódnak, a szakértők egyetértenek abban, hogy a változás hosszú távon komoly lökést adhat az elektromos és alternatív hajtású járművek elterjedésének Európában. Az új szabályozás tehát nemcsak a sofőrök életét könnyíti meg, hanem a fenntartható közlekedés fejlődését is támogatja.

Döntött az Európai Parlament az új uniós jogosítványról: 65 év felett nagy szigorítás lesz, életbe lép a kétéves próbaidő – itt van az összes szabály

Az új szabályok célja, hogy a mobiltelefonon elérhető digitális vezetői engedély fokozatosan az elsődleges jogosítványformátummá váljon az unióban. Az Európai Parlament most irányt szabott az uniós jogosítványok reformjának.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
495 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu