Péntektől nagy változás lép életbe a MÁV-nál, előre szólt a vezérigazgató: óriási kedvezménnyel lehet jegyet venni – így igényelhetik az utasok

A MÁV új applikációja 15 százalékos kedvezménnyel ösztönzi a jegyvásárlást, miközben a vasúttársaság több mint ezer kilométeren újítja fel pályáit, és kisebb állomásokat is modernizál. A Gyermekvasút Szépjuhászné állomása az idei szezonra megújul, hogy még élvezetesebb legyen az utazás.

Hegyi Zsolt bejelentése szerint a MÁVPlusz alkalmazással jegyet vásárló utasok péntektől 15 százalékos kedvezményt kapnak, miközben a vasúttársaság 35 állomás felújításába kezd / Fotó: Kallus György

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója nagy bejelentést tett Facebook-oldalán, amelyek a vasúti közlekedést és az utasok élményét is jelentősen javítják.

Péntektől 15 százalékos okoskedvezményt kap minden utas, aki a MÁVPlusz applikáción keresztül vásárol belföldi helyközi buszjegyet, vonatjegyet vagy helyjegyet.

Ez a lépés a digitális jegyvásárlás népszerűsítését célozza, és kényelmesebb, gyorsabb utazást biztosít a mindennapokban.

Felújítási hadjáratot indított a MÁV

A második bejelentés a vasúti infrastruktúrát érinti: 35 állomást újítanak fel 14 megyében, köztük a Budapest egyik kedvenc kirándulóhelyén található Gyermekvasút Szépjuhászné állomását. A felújítás két nagy program része:

az egyik az Európai Beruházási Bank és a nemzeti költségvetés közös finanszírozásában valósul meg, közel 800 milliárd forintból, ezer kilométeren újítva meg a vasúti pályát.

A másik a Magyar Falu Program és a MÁV saját forrásaiból, mintegy 15 milliárd forintból kisebb állomások felújítását célozza.

A Szépjuhászné állomás megújulása Hegyi Zsolt számára személyes jelentőséggel bír, hiszen egykori gyermekvasutas élményei fűzik a helyhez. A felújítás közel 300 millió forintból valósul meg, és a tervek szerint a jövő évi főszezonban már a megújult állomás fogadja az utasokat, tovább növelve a Gyermekvasút turisztikai vonzerejét.

A bejelentések jól mutatják, hogy a MÁV nemcsak a szolgáltatások digitalizálásában, hanem az infrastruktúra modernizálásában is komoly lépéseket tesz, javítva az utazási élményt és erősítve a közlekedési hálózat versenyképességét.