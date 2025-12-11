Egyszer és mindenkorra tisztázta a kormány, köztársasági elnök akar-e lenni Orbán Viktor
A baloldali sajtó szerint Orbán Viktor elnöki, tehát államfői, ha úgy tetszik, köztársasági elnöki hatalomra törhetne, ha a választás nem a Fidesz győzelmét hozza. Kovács Zoltán, a kormány kommunikációs igazgatója szerint azonban mindez csak rémhírgyártás és a valóságot elferdítő találgatás, az ügyet pedig már régen tisztázták.
A Bloomberg nemrég arról írt, hogy Orbán Viktor fontolgatja a köztársasági elnöki szerep erősítését, ha a következő áprilisi választás nem hozna számára abszolút győzelmet. A cikk részletezte a parlamenti többség adta lehetőségeket, az elnöki hatalom átalakításának jogi feltételeit és a nemzetközi precedenseket, például Törökországban és Oroszországban.
Kovács Zoltán az X-en reagált a cikkre, és egyértelművé tette:
Az elmúlt hetekben a baloldali-liberális sajtó újra és újra visszatér ugyanahhoz a kérdéshez: vajon Magyarország elnöki rendszert vezet be? Legyünk világosak: ennek a felvetésnek semmi más célja nincs, mint a megszokott baloldali kamuhír.
Kovács hangsúlyozta, hogy a riportok és címek inkább a figyelemfelkeltést szolgálják, semmint a valós újságírást. „Feltételezem, nehezebb igazi újságírást csinálni, mint kitalálni a címeket” – fogalmazott.
A kommentár világosan tükrözi a kormány álláspontját: az elnöki rendszerről szóló spekulációk politikai manipulációnak minősülnek, és a kabinet szerint nem érdemes komolyan venni azokat a nemzetközi médiában felbukkanó riportokat, amelyek Orbán hosszú távú terveit latolgatják.
Orbán Viktor új kormányzásra készül
A kormányzat már most, hónapokkal a 2026-os országgyűlési választások előtt elkezdte előkészíteni a következő Orbán‑kormány struktúráját és működését. A miniszterelnök már több háttérbeszélgetésen és rendezvényen is utalt arra, hogy szakértői csoportok vizsgálják, mik működtek jól, és min kellene változtatni a kormányzati gépezetben, különös tekintettel a háborús helyzethez való alkalmazkodásra és az állam szerkezeti hatékonyságára.
Emellett a miniszterelnök beszélt arról is, hogy diplomáciai és gazdasági egyeztetések folynak nemzetközi partnerekkel, többek között az Egyesült Államokkal és Oroszországgal a jövőbeli együttműködésről is.
Orbán Viktor többször is leszögezte: szerinte a 2026‑os választás tétje azon múlik, milyen típusú kormány kerül hatalomra – nemzetközi orientációjú vagy „nemzeti” vezetéssel dönt Magyarország a háborúról és a nemzetközi kihívásokról. Ez a háttérben zajló előkészület azt mutatja, hogy a Fidesz nemcsak kampánystratégiát, hanem hosszabb távú kormányzati és geopolitikai terveket is formál a következő ciklusra.
Itt a bizonyíték: a háttérben már alakul az új Orbán-kormány – most dől el, milyen irányba mehet Magyarország a 2026-os választások után
Ilyen konkrét megjegyzés még nem volt a jövőre szerveződő kormányzati felállásról. Az új Orbán-kormány tervezése nem azt jelenti, hogy behűtötték a pezsgőt a 2026-os választásokra, hanem azt nézik, mi nem működött eddig jól a kormányzati gépezetben.