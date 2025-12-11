Deviza
EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF326.16 -0.26% GBP/HUF436.49 -0.31% CHF/HUF410 +0.25% PLN/HUF90.61 +0.05% RON/HUF75.2 +0.08% CZK/HUF15.81 +0.17% EUR/HUF382.85 +0.04% USD/HUF326.16 -0.26% GBP/HUF436.49 -0.31% CHF/HUF410 +0.25% PLN/HUF90.61 +0.05% RON/HUF75.2 +0.08% CZK/HUF15.81 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kovács Zoltán
államfő
baloldali sajtó
rémhírterjesztés
Orbán Viktor
köztársasági elnök
Választások
elnöki rendszer

Egyszer és mindenkorra tisztázta a kormány, köztársasági elnök akar-e lenni Orbán Viktor

Újra és újra felfújják az „elnöki rendszer” lufiját Magyarországon. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a kormány nemzetközi szóvivője most tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor esetleges elnöki terveiről.
VG
2025.12.11, 19:48
Frissítve: 2025.12.11, 19:57

A baloldali sajtó szerint Orbán Viktor elnöki, tehát államfői, ha úgy tetszik, köztársasági elnöki hatalomra törhetne, ha a választás nem a Fidesz győzelmét hozza. Kovács Zoltán, a kormány kommunikációs igazgatója szerint azonban mindez csak rémhírgyártás és a valóságot elferdítő találgatás, az ügyet pedig már régen tisztázták.

Orbán Viktor
Egyszer és mindenkorra tisztázta a kormány, köztársasági elnök akar-e lenni Orbán Viktor / Fotó: AFP

A Bloomberg nemrég arról írt, hogy Orbán Viktor fontolgatja a köztársasági elnöki szerep erősítését, ha a következő áprilisi választás nem hozna számára abszolút győzelmet. A cikk részletezte a parlamenti többség adta lehetőségeket, az elnöki hatalom átalakításának jogi feltételeit és a nemzetközi precedenseket, például Törökországban és Oroszországban.

Kovács Zoltán az X-en reagált a cikkre, és egyértelművé tette:

Az elmúlt hetekben a baloldali-liberális sajtó újra és újra visszatér ugyanahhoz a kérdéshez: vajon Magyarország elnöki rendszert vezet be? Legyünk világosak: ennek a felvetésnek semmi más célja nincs, mint a megszokott baloldali kamuhír.

Kovács hangsúlyozta, hogy a riportok és címek inkább a figyelemfelkeltést szolgálják, semmint a valós újságírást. „Feltételezem, nehezebb igazi újságírást csinálni, mint kitalálni a címeket” – fogalmazott.

 

A kommentár világosan tükrözi a kormány álláspontját: az elnöki rendszerről szóló spekulációk politikai manipulációnak minősülnek, és a kabinet szerint nem érdemes komolyan venni azokat a nemzetközi médiában felbukkanó riportokat, amelyek Orbán hosszú távú terveit latolgatják.

Orbán Viktor új kormányzásra készül

A kormányzat már most, hónapokkal a 2026-os országgyűlési választások előtt elkezdte előkészíteni a következő Orbán‑kormány struktúráját és működését. A miniszterelnök már több háttérbeszélgetésen és rendezvényen is utalt arra, hogy szakértői csoportok vizsgálják, mik működtek jól, és min kellene változtatni a kormányzati gépezetben, különös tekintettel a háborús helyzethez való alkalmazkodásra és az állam szerkezeti hatékonyságára.

Emellett a miniszterelnök beszélt arról is, hogy diplomáciai és gazdasági egyeztetések folynak nemzetközi partnerekkel, többek között az Egyesült Államokkal és Oroszországgal a jövőbeli együttműködésről is.

Orbán Viktor többször is leszögezte: szerinte a 2026‑os választás tétje azon múlik, milyen típusú kormány kerül hatalomra – nemzetközi orientációjú vagy „nemzeti” vezetéssel dönt Magyarország a háborúról és a nemzetközi kihívásokról. Ez a háttérben zajló előkészület azt mutatja, hogy a Fidesz nemcsak kampánystratégiát, hanem hosszabb távú kormányzati és geopolitikai terveket is formál a következő ciklusra.

Itt a bizonyíték: a háttérben már alakul az új Orbán-kormány – most dől el, milyen irányba mehet Magyarország a 2026-os választások után

Ilyen konkrét megjegyzés még nem volt a jövőre szerveződő kormányzati felállásról. Az új Orbán-kormány tervezése nem azt jelenti, hogy behűtötték a pezsgőt a 2026-os választásokra, hanem azt nézik, mi nem működött eddig jól a kormányzati gépezetben.

 

Világrend

Világrend
736 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu