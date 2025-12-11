Így tűnnek el komplett rakományok - a fuvarpiaci maffia befurakodott az ellátási láncba
A karácsony előtti hetekben mindig megszaporodnak a fehérgalléros fuvarpiaci bűncselekmények. A csalók rendszerint komplett rakománnyi csokoládét, húst és exkluzív élelmiszereket zsákmányolnak internetes adathalászattal és hamis tevékenységi engedélyekkel. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) az esetleírások mellett részletesen bemutatja a fuvarpiaci maffia kifinomult bűnözői módszereit is.
Igazi profikból áll a fuvarpiaci maffia
A kiberbűnözés a fuvarpiacon már 15 éve felütötte a fejét. A fehérgalléros fuvarpiaci csalók sokkal veszélyesebbek, mint a ponyvafelmetszők, hiszen komplett rakományokat tüntetnek el nyomtalannul. Ezek általában olyan (bűnszervezetbe vagy bűnszövetségbe tömörült) csoportok, amelyek tagjai meglepő rutinnal és otthonossággal mozognak logisztikai terepen, esetleg többen közülük egykor fuvarszervezőként, raktárosként vagy gépkocsivezetőként dolgoztak. Jártasságuk még a tapasztalt fuvarszervezőket is megtéveszti. A bűnözők ismerik a fuvarvállalás megszokott rendjét,
- a szükséges engedélyeket,
- a fuvarbörzék szolgáltatásait,
- a szakma szóbeli megállapodásain alapuló joggyakorlatát,
- van fuvareszközük,
- okirat-hamisító összeköttetésük
- és olyan emberük, aki magabiztosan vezet nyerges járműszerelvényt.
A bűnözők is jól tudják, hogy a vége felé megnő a nemzetközi csomagküldő szolgáltatók áruforgalma, és a gyártó-termelő vállalkozásoknál, valamint a belföldi és nemzetközi spedícióknál elkezdődik az élelmiszer-logisztikai dömping. Az ellátási láncba befurakodva szabadon garázdálkodnak. Ünnepek előtt gyakorlatilag mindent el tudnak adni a feketepiacon.
A csokoládé kiemelt célpont
Figyelemfelkeltő példákat is közölt az MKFE: a 2022-es karácsonyi előszezon egy 72 milliós csokoládézsákmánnyal kezdődött, de a tettes nem örülhetett sokáig: a háromkamionnyi édességgel kereket oldó férfit a szigetszentmiklósi rendőrök időben elfogták. A maffiózók korábban 200 ezer tábla csokoládé eltüntetésével 18 millió forintos kárt okoztak. A mostani évek rekorder bandájának ügye 2024. november 26-án került az Esztergomi Járásbíróság elé. A csoport 42 tonna hússal, 62 paletta parfümmel, több százmilliós csalással büszkélkedhetett. Tagjain még 2020 októberének derekán egy Csorna melletti kamionparkolóban átrakodás közben ütöttek rajta a rendőrség és a terrorelhárítás kommandósai.
A profik nagyban játszanak
Noha az efféle esetekről a hazai bulvársajtó egyedülálló bűncselekményként számolt be, a szakmai berkekben járatosak tudják: a fuvarpiaci csalás egyáltalán nem ritka.
Az Európai Unió területén évi több százmillió eurós kárt okoznak az adathalászattal és hamis okmányokkal feltűnő maffiózók, akik öt-hat álnéven is előtűnnek; többek ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.
Már ritkábban lopnak, de többet
A jelenséget a kriminalisztika általában cargo crime vagy cargo theft néven tárgyalja. Az ellátási láncolatban bekövetkező kamion- és árulopás 2020-as statisztikája a járvány által érintett évben is szembetűnő a magyar fuvarozók által is érintett európai és ázsiai régiókban. Kiemelendő Oroszország, Spanyolország és Hollandia érintettsége. Kedvező hír azonban, hogy 2022-ben mintegy 11 százalékkal esett a fehérgalléros bűnözői módszerrel elkövetett esetek száma, és 2023-ban is jelentős volt a mérséklődés. Azonban feltűnő, hogy az eltulajdonított áru összértéke erősen megnőtt.
Beszédes szám az is, hogy 2022-ben az európai bűncselekmények 26 százaléka bennfentes dolgozó részvételével történt.
Megvan a szezonja, mikor mit érdemes lopni
Érdemes visszatekinteni az egyesület e tárgyban a múlt év végén közzétett figyelmeztetésére is. Eszerint a rakományok három fő módon tűnnek el:
- amikor a csalók jóhírű fuvarozók nevében tevékenykednek,
- amikor a csalók egy tulajdonosváltás előtt álló fuvarozó vállalkozásba „ülnek be”,
- amikor álspeditőrök térítik el a kamiont.
A fuvarpiaci maffia legkedveltebb zsákmánya mindig olyan termék, amelyen azonnal és feltűnés nélkül túladhatnak a jól kiépített orgazda- és dílerhálózat közreműködésével. A tolvajok célkeresztjében így rendszerint élelmiszer, azon belül sajt és hústermék áll, de első számú zsákmány az édesség, azon belül a már emlíített csokoládé, cukorka, kakaópor, kávé, valamint a gyorsan eladható háztartási kellékek, főként mosó- és tisztítószerek. Egész éves szezonjuk van azonban az elektronikai cikkeknek és a nagy értékű ömlesztett nyersanyagoknak, például a rézforgácsnak.
Megkeresik a védelem leggyengébb pontját
A fuvarpiaci bűnözők jól tudják: ott és akkor érdemes támadni, ahol és amikor a leggyengébb a védelem. Ez az időszak évről évre a húsvéti és a karácsonyi ünnepek előtti élelmiszerdömping szezonja, amikor a lakossági élelmiszer-fogyasztás, húsigény és a luxuscikkek iránti kereslet hatványozottan megnő.
Szintén sok eset tanúsítja, hogy a maffia a hétköznap késő délutáni, illetve a péntek délutáni órákat választja ki új áldozatainak felkeresésére, árajánlatadásra. Tudják, hogy hétvége előtt a vállalkozásoknál a fuvarszervezők figyelme lankad, az idő szorításában és a hétvégi hajrában elhanyagolják a visszaellenőrzést, és
a valós adatok letéteményese, a közlekedési hatóság vagy a biztosítást kezelő biztosítótársaság késő délután már nem érhető el.
Erősen feltételezhető, hogy egy-egy csalássorozat tettesei sok esetben ugyanazok. Kapcsolatfelvételnél a bűnözők általában magyar vezeték- és utóneveket használva,
- rendszerint német vagy angol konyhanyelven írnak szűkszavú e-mailt leendő megbízóik fuvarszervezőinek;
- csatolmányként hamis fedezetigazolást, valamint szintén hamis belföldi és nemzetközi árutovábbítási engedélymásolatot küldenek.
- Feltűnő, hogy ez utóbbiak dátumozása és érvényessége eltér a közlekedési hatóság általános gyakorlatától.
A bűnözői csoport tagjai hamis cégbélyegzőket használnak, amelyek gyakran onnan ismerhetők fel legkönnyebben, hogy a megbízónak e-mailben megküldött, szkennelt példányokon a betűk egyenetlenek, nem szabályosan követik egymást.
A védekezés is legyen profi!
A legfontosabb, hogy a fuvarozó vállalkozók alkalmazottjai (főként a gyártó-termelő, valamint a komplex logisztikai és raktározó szolgáltatásokat nyújtó cégek fuvarszervezői) kellő tájékoztatást kapjanak a fentiekről. Az MKFE hasznos tanácsokat is adott:
- Az új fuvarozó partnerről a vállalkozó mindenképpen informálódjon, mielőtt üzletet köt!
- Ne csak az e-mailen jelentkező idegennel tárgyaljon!
- Keresse fel az anyavállalat honlapját és székhelyének vezetékes telefonszámát, illetve a kapott (idegen) e-mail-címet vesse össze a vállalkozás portálján feltüntetett elektronikus elérhetőséggel!
- Használja cégellenőrzésre a fuvarbörzék elektronikus felületét!
- Különösen gyanús, ha egy ismeretlen az egész vállalkozás fuvarszervezőit sorra hívja egy-egy ajánlat miatt.
- Feltűnő, ha az írásban küldött hamis kapcsolatfelvétel és árajánlat az üzleti életben szokásos adatait (cégnév, cím, vezetékes telefonszám, fax, e-mail, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám) nem tartalmazza.
- Gyanús, ha a jelentkező mindenáron a készpénzes fizetéshez ragaszkodik.
- Gyanús, ha a kapcsolatfelvétel vagy árajánlat szövege nem megfelelő szakismeretről tanúskodik, vagy rendkívül rövid, kurta, esetleg a szövegben tegező és magázó formulák is vannak.
- Gyanús, ha az árajánlat kecsegtetően alacsony.
- Gyanús, ha a fuvarvállaló erőszakosan sürgeti a rakomány felvételének időpontját.
- Gyanús, ha az áru átvételének helyén megjelenő gépkocsivezető olyan öltözéket visel, amely arcát eltakarja, és megnehezíti az ipari kamerákon való személyazonosítást (kapucnis melegítő).
- Gyanús, ha az árut nem árufogadásra kiépített telephelyen, hanem murvás parkolóban akarják lerakatni, kisebb fuvareszközökbe szétrakatni.
- Gyanús, ha az árut kamionból kamionba akarják átrakatni oly módon, hogy a két szerelvény egymásnak háttal nekitolat, hogy a rakodást külső személő ne láthassa.
- Gyanús, ha egy rakományt olyan telepen rakatnak fel vagy le, melynek teljesen más a tevékenységi köre, mint ami az áru fajtájából következne (például egy szállítmány juhsajt lerakására való utasítás egy betonelemgyár területén).