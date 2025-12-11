Deviza
acélgyártás
Liberty Steel
Románia

Eladják Románia legnagyobb acélgyárát: ugyanaz a tulaj vitte csődbe, mint a Dunaferrt – még egy stadiont is adnak hozzá

A galaci Liberty Steel kohászati kombinátot, Románia legnagyobb ilyen létesítményét 690 millió eurós kikiáltási áron kínálták fel eladásra. A potenciális vevők között megtalálható az ukrán Metinvest, az iraki Van Company, az indiai Jindal Steel és a román UMB Steel.
VG
2025.12.11, 20:40
Frissítve: 2025.12.11, 20:59

A romániai kohászat meghatározó szereplője, a galaci Liberty Steel kombinát értékesítésre kínálták fel, miután a vállalat hónapok óta csődközelben vergődik. A kikiáltási ár 690 millió euró, amely a termelési egységeket foglalja magában, miközben külön tételként hirdetik meg a helyi futballstadiont is – írja a Maszol.

Fotó: AFP

 A fejlemények a régió gazdaságára is hatással lehetnek, hiszen a gyár több ezer munkahelyet biztosít.A Szabad Európai (Europa Liberă) román szerkesztősége szerint a fő hitelezők jóváhagyása után indulhat el a versenytárgyalás. Amennyiben az első kör sikertelen, a második aukción 40 százalékos engedménnyel, 414 millió euróról kínálhatják fel a komplexumot – ez a minimális eladási küszöb.

Ha nem akad vevő, a Liberty csődbe mehet, ami súlyos következményekkel járna a helyi gazdaságra. A vállalatot az indiai Liberty House Group birtokolja, amely idén márciusban kényszerült csődmegelőzési eljárás alá vonni. Szeptember óta a dolgozók kényszerszabadságon vannak, noha a létszám az elmúlt években fokozatosan csökkent:

 jelenleg több mint háromezer alkalmazottja van a kombinátnak.

A termelés visszaesése ellenére a gyár kapacitása jelentős – nullszaldós működéshez havi 172 ezer tonna acél előállítására lenne szükség, adósságok törlesztéséhez pedig még nagyobb volumenre. Piaci források négy potenciális befektetőt említenek. A hazai érdeklődők közül egyedül az UMB Steel, Dorinel Umbrărescu útépítő vállalatának kohászati ága mutat érdeklődést.

Külföldről a Metinvest BV érkezik, Rinat Ahmetov ukrán üzletember cége; továbbá az iraki Van Company, valamint India harmadik legnagyobb acélgyártója, a Jindal Steel. A befektetők motivációja egyelőre nem ismert, de a kombinát stratégiai fontossága miatt vonzó lehet a régiós acélpiacon.

A Liberty adósságállománya 662 millió eurót tesz ki, ebből 450 millió euró az állam felé fennálló tartozás. Ez utóbbi különösen érzékeny pont, mivel a román kormány is érintett a folyamatban. Emellett külön áruba bocsátják a gyár tulajdonában lévő galaci stadiont, a Galaci Oțelul labdarúgócsapatának otthonát, amelynek ára 3,5 millió euró.

A helyi szakszervezetek és hatóságok egyelőre visszafogottan reagáltak a hírre, hangsúlyozva a munkahelyek megőrzésének fontosságát.

Áldását adta Ursula von der Leyen: a leggazdagabb ukrán megveszi Románia nagy acélgyárát

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy Rinat Ahmetov cége, a Metinvest B.V., felvásárolja a Arcelor Mittal Tubular Products SA-t. Az Arcelor Mittal Tubular Products Iasiban található üzeme acélból gyárt csöveket, vezetékeket és cső alakú profilokat. A 170 főt foglalkoztató vállalat 2024-ben 304,687 millió lej árbevétel mellett 66,493 millió lej veszteséget könyvelt el.

