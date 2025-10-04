Ez aztán a meglepetés: megvan, ki lehet az új amerikai nagykövet Magyarországon – őt küldheti Budapestre Trump

Nagyon úgy tűnik, hogy eldőlt, ki lesz az új amerikai nagykövet Magyarországon – írta meg a Mandiner.

A lap az Alapjogokért Központ vezető kutatójának közösségi médiás posztjára hívta fel a figyelmet. Ebben Bryan Leib amerikai külpolitikai elemző ahhoz gratulált, hogy Donald Trump kinevezte az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetét.

Mindez már csak azért is figyelemreméltó – persze nem tekinthető végleges bejelentésnek –, mert az elemző mindezt egy hivatalos levélben hozta nyilvánosságra. Ezt azért tehette meg és Bryan Leibnek azért is lehet információja a magyar szempontból jelentős fejleményről, mert a diplomáciában fiatalnak számító életkora (mindössze 39 éves) ellenére hosszú hónapon keresztül szerepelt azon az elnöki listán, amelyen a diplomatajelöltek kaptak helyet.

De Leib azoknak a republikánus szenátoroknak és politikusoknak is kifejezte háláját, akik támogatásukról biztosították és a Fehér Háznak ajánlóleveleket is küldtek annak érdekében, hogy Magyarországon ő képviselhesse a jövőben az Egyesült Államokat és a Trump-kormányt.

Egyúttal arról sem feledkezett meg, hogy elismerését fejezte ki Robert Palladinónak, aki 2025 márciusa óta dolgozott a magyar-amerikai kapcsolatokért Budapesten ideiglenes ügyvivőként vezetve az amerikai magyar nagykövetséget. "Profizmusa és a magyar-amerikai szövetség megerősítése iránti elkötelezettsége példaértékű volt" – emelte ki.

Az amerikai elnök tehát választhatott a jelöltek közül, hogy ki érkezzen Magyarországra állandó nagykövetnek. Amennyiben Byran Leib információi helyesek, akkor Trump úgy döntött, hogy

Ben Landát nevezi ki az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetének.

Nem férhet hozzá kétség, hogy Magyarország az Egyesült Államok kulcsfontosság szövetségese Európában. Vitán felül áll, hogy Trump elnök vezetésével a két nemzet közötti kapcsolatok új magasságokba emelkednek – értékelt Bryan Leib az Instagramon publikált levelében.

Ezt azzal a gondolattal zárta le, hogy ő maga a jövőben is azon fog dolgozni valamennyi amerikai diplomatával, hogy a Magyarország és az USA között viszony kiválóan alakuljon.