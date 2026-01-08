Megtorpant a magyar tőzsderali, a Mol és az OTP is pofonba futott - a Richter jó formában kezdi az évet

Felemás napja volt a hazai részvénypiacnak csütörtökön, a BÉT nagyjainak volt már sokkal erősebb napjuk is a héten, de igazán jelentős értékvesztésről ennek ellenére sem lehet beszélni a magyar tőzsdén. A BUX index 0,56 százalékkal 115 909 pontig süllyedt a nap végére, a magyar piac forgalma 14,5 milliárd forint volt.

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak, korrekcióban a nagy rali után a magyar tőzsde

A blue chipek mezőnye két részre oszlott: a nyertesek közé a Richter került, melynek részvénye 0,78 százalékkal 10 280 forintig, illetve a Magyar Telekom, mely 0,11 százalékkal 1840 forintig tudott erősödni. Az ellenkező oldalra a Mol és az OTP került, az előbbi 1,83 százalékkal 3112 forintig, az utóbbi 0,67 százalékkal 36 800 forintig süllyedt a nap végére.