Jön a második Hajdú-Bét? Nagy Márton máris elhessegette a vészmadarakat: a kormány garanciát vállal – a kistermelők pénze biztonságban van

A kormány egyértelmű és határozott döntést hozott a Bászna Gabona Zrt. ügyében: minden érintett kistermelőt ki kell fizetni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette, hogy az állam megvédi a gazdákat, és garantálja, hogy a munkájuk ellenértékéhez hozzájussanak.

A magyar kormány nem engedi megismétlődni a múlt igazságtalanságait: a Bászna Gabona Zrt. ügyében minden kistermelő számíthat az állam védelmére / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A Bászna Gabona Zrt. körül kialakult helyzet az elmúlt hetekben nagy feszültséget okozott Kelet-Magyarországon. Gazdák százai kerültek bizonytalan helyzetbe, sokan attól tartottak, hogy a korábbi évek egyik legsúlyosabb agrárválsága bontakozik ki. A baloldali sajtó és egyes politikai szereplők máris igyekeztek „új Hajdú-Bét-ügyként” beállítani az esetet, politikai felelősséget sugallva, miközben a valódi kérdés az volt: megkapják-e a gazdák a pénzüket.

A válasz most egyértelmű. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésében világosan fogalmazott:

a kormány megvédi a kistermelőket, a pénzük biztonságban van, minden érintettet ki kell fizetni.

A miniszter leszögezte, hogy ez nem ígéret, hanem vállalás. Az állam nem nézi tétlenül, hogy családok százainak megélhetése kerüljön veszélybe.

Fontos különbséget tenni a múlt és a jelen között. A Hajdú-Bét összeomlása idején, a baloldali kormányzás alatt a gazdák magukra maradtak, milliárdos károkat szenvedtek el valódi állami segítség nélkül. Most azonban jobboldali kormány van, amelynek alapelve, hogy a magyar gazdák stratégiai partnerek, nem feláldozható szereplők.

A Bászna ügye ráadásul egy eleve nehéz időszakban érte a térséget. Az aszályok, fagykárok, a megemelkedett inputárak és a piac bizonytalansága már felélték a gazdák tartalékait. Egy ilyen helyzetben a kifizetések elmaradása láncreakciót indíthatott volna el: elmaradó tavaszi munkák, hitelképtelenség, földek parlagon hagyása.

Ezt a forgatókönyvet zárja most rövidre a kormány.

A kormány azonnal reagált a Bászna Gabona ügyében

Nagy István agrárminiszter már korábban jelezte: vizsgálat indul, és a gazdák számíthatnak a kormányra.