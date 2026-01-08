Kemény tél, bizonytalan piacok, vitatott EU-tervek: nehéz év előtt a magyar agrárium

Van remény arra, hogy olyan évet tudjunk megkezdeni az agráriumban, mint amire az elmúlt években nem volt példa – mondta évindító sajtótájékoztatóján Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Hozzátette: abban bíznak, hogy heteken belül megkapják azokat a meteorológiai előrejelzéseket, amelyek tavaly már megjósolták a súlyos aszályt, de idén várhatóan olyat fogunk kapni, amely ennek az ellenkezőjét fogja mutatni. A hótakaró már önmagában jó jelzés a gazdaságoknak, a kemény mínuszok pedig elpusztítják a károkozókat, és ezen belül a legfontosabb, hogy azt nem élik túl az amerikai szőlőkabócák, ami jelentősen javítja esélyeinket az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. Mint mondta, az idei év egyik legfontosabb kérdése, hogy a gazdák elképzelései találkozzanak a felvásárlókéval, vagyis hogy meg tudjuk tartani a piacainkat. Ez az idei év egyik kiemelten fontos feladata, mivel különböző okokból, az unión belül, több alaptermék esetében is túltermelés jelentkezik.

A gazdák jó reménnyel tekinthetnek az idei évre, ám az Európai Bizottság még betehet nekik / Fotó: Lévai Zsolt / NAK

A szőlészet mellett kifejezetten súlyos problémával küzd a sertés- és a tejpiac. Ezen a területen a kamara elnöke szerint a legfontosabb a fogyasztói tudatosság, vagyis az, hogy a magyar emberek a hazai egészséges és biztonságos élelmiszereket válasszák, azokat emeljék le a boltok polcairól. Cseh Tibor András, a kamara külkapcsolatokért felelős alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy agrárexportunk 80-85 százalékát felvevő országokban arra lehet számítani, hogy visszaesik kivitelünk, főként az Európai Bizottság meggondolatlan tervei miatt. Ezért a magyar élelmiszergazdaság a keleti és déli országok irányában kell új piacokat keressenek, annak érdekében, hogy a Bizottság által a harmadik országokból várhatóan az unió piacaira zúdító árudömping okozta veszélyeket kivédjék.

Papp Zsolt itt kitért arra, hogy a tízezer gazdát megmozdító tavaly év végi gazdatüntetéssel elérték azt, hogy az Európai Bizottság elhalassza a dél-amerikai országok közösségével, az úgynevezett Mercosur-országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás aláírását. Meglátása szerint nem véletlen, hogy a közösség tagországainak nagy része ellenzi azt, hiszen teljesen eltérő követelményekkel termelnek az uniós és a dél-amerikai gazdák, ami súlyos versenyhátrányt jelent az uniós agráriumnak.

Ugyanakkor hiába, hogy a tagországok többsége ellenzi azt, pár nagyobb lakossággal rendelkező tagország eldöntheti a kérdést, márpedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, láthatóan eltökélte, hogy dűlőre viszi a dolgot.

A szerdai miniszteri egyeztetésen a következő uniós költségvetési ciklus forrásaiból ajánlott fel 45 milliárd eurót arra, hogy az eredeti tervektől eltérően, akár agráriumra is fordíthatják azt a tagországok. Ez – fűzte hozzá Jakab István, a Magosz elnöke, a parlament alelnöke – azonkívül, hogy feléli a jövőt, azért is ellentmondásos, mert nyilvánvaló, hogy az országokra hárítja annak a politikai felelősségét, hogy mondjuk óvoda, iskola vagy útfelújítás helyett a mezőgazdaság támogatására fordítja a szóban forgó forrásokat.