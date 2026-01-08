Küszöbön az akkumulátoripari áttörés! Nem kell többé a lítium: megérkezett a papírból készült akkumulátor

Las Vegasban, az Egyesült Államokban rendezték meg a világ legnagyobb technológiai vásárát a 2026-os Consumer Electronics Show-t, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja egy papírakkumulátor lett. Nem véletlenül, hiszen a száz százalékban megújuló alapanyagokból készülő akkumulátor teljes mértékben komposztálható, ráadásul az előállítása kilowattóránként majdnem kétszer olcsóbb, mint a lítiumakkumulátoroké – ismertette a gyártó szingapúri vállalat.

Ez mindent megváltoztat! Megérkezett a teljesen lebomló és újratölthető, papírból készült akkumulátor / Fotó: Flintlab

Teljesen átformálhatja a jövőt az új akkumulátor

A Flint először 2023 végén egy San Franciscó-i TechCrunch rendezvényen mutatta be technológiáját. Egy évvel később a vállalat bejelentett egy 2 millió dolláros seed fundot, amely lehetővé tette a kísérleti gyártás elindítását. A Flint eddig a Logitechet és az Amazont nevezte meg az új akkumulátor kísérleti ügyfeleiként, így hamarosan olyan kézi eszközökbe is bekerülhet a találmány, mint a Kindle vagy a Fire TV. A gyártó szerint az akkumulátor idővel otthonok, elektromos járművek, orvosi technológiák, sőt műholdak vagy űrhajók áramellátására is használható lesz.

„A gyártás megkezdése fordulópont, mert azt jelenti, hogy papírakkumulátoraink a prototípusokon túl valódi eszközökké válhatnak, valós mennyiségben, olyan minőség-ellenőrzésekkel, amelyeket az ügyfelek validálhatnak” – nyilatkozta Carlo Charles, a Flint alapítója és vezérigazgatója.

A papírakkumulátor, amely alternatívát kínálhat a hagyományos akkumulátorokkal szemben, nem igényel lítiumot, amelynek bányászata rendkívül környezetszennyező, és káros mind a vizekre, mind a földekre, sőt a helyi közösségekre nézve is, például Chile száraz Atacama régiójában, ahol a mai lítium nagy részét kitermelik. Sőt az új akku gyártásában nem használnak sem kobaltot, sem nikkelt. Ehelyett nem mérgező, megújuló anyagokból készül, amelyeket vákuumzáras tasakba csomagolnak.

Amikor az akkumulátorra már nincs szükség, a felhasználók újrahasznosíthatják egyes részeit, vagy egyszerűen eláshatják a talajban, ahol hat héten belül lebomlik, és nem hagy maga után káros maradványokat.

A legtöbb szabványos akkumulátor három részből áll: anódból (általában grafitból), katódból (jellemzően lítiumból) és egy közöttük lévő elektrolitrétegből – gyakran egy gyúlékony kémiai folyadékból, amelyet sókkal kevernek, ezért ezek az akkumulátorok szivároghatnak, éghetnek vagy felrobbanhatnak. A Flint papírakkumulátorában az anód cinkből, a katód mangánból készül, míg az elektrolit egy vízalapú oldat, például hidrogél, amely nem gyúlékony és nem robbanásveszélyes. A „papír” elnevezés az akkumulátorban található cellulóz szeparátorról származik.

