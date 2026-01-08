Landolhatott a befektetők gépe, a hideg levegő az egekbe emelte a Deltát – újabb spekulatív rali a kispapírnál?
Közel 170 milliós forgalommal, bő 15 százalékot ment a Delta. A kispapír 51 forintról 60 forintig ralizott. Ráadásul a technikai kép alapján bőven lehet tere a szárnyalásnak. Mindenesetre ezen a piacon is érdemes becsatolni az öveket.
Téli álomból ébredt a piac
Nem ritka a Delta piacán a spekulatív rali. Az elmúlt egy évben hat olyan meredek felhúzás volt, amikor gyakorlatilag függőlegesen emelkedett a jegyzés. Legutóbb november végén, amikor ehhez hírt is lehetett illeszteni. Akkor a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.
A kisbefektetői fórumon most is próbáltak fundamentumot bedobni: a karácsony előtt közzétett 16 milliárdos Térfigyelő kamerarendszerek – 2025 tendert. Nos, ha erre csak most reagált a piac, arra aligha kínálnak elegendő magyarázatot a karácsonyi ünnepek, bár elképzelhető:
csak most érkeztek haza melegebb égtájakról a befektetők, s gyorsan lekereskedték a tavaly év végi híreket.
Az is hozzátartozik a képhez, hogy decemberben 72 forintról csorgott le 50 forint közelébe a kurzus, elérve azt a szintet, ahonnan a novemberi rali indult, így nem annyira meglepő, hogy megjelentek a vásárlók.
Akár technikai alapon is belevehettek a Deltába.
Prémiumra hajt a kispapír
Tavaly azzal is felhívta magára a társaság a figyelmet, hogy október elején kiesett a BUX kosarából, miután
kétszeri felülvizsgálaton sem felelt meg a közkézhányad-kritériumnak.
Bár a forgalmi kritériumot teljesítette, nem tudott bennmaradni a húsz legnagyobb közkéz-kapitalizációjú társaság között. Ezért saját részvények eladásával növelte a közkézhányadot, hogy idővel újra teljesíthesse az indextagság második kritériumát.
Nyáron frissítette stratégiáját a Delta. A társaság 2029-re 56,4 milliárd forint árbevételi és 7,1 milliárd forint EBITDA-célkitűzéssel számol, 12,6 százalékos EBITDA-marzs mellett. Ez
a terv 2024 és 2029 között átlagosan évi 12,5 százalékos árbevétel-növekedést jelent,
melynek nyomán megduplázódna a társaság árbevétele.
Mindezt magas hozzáadott értékű projektekkel és akvizíciókkal támogatott organikus növekedéssel kívánja elérni.
További cél a BÉT Prémium kategóriájába kerülés.