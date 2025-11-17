Deviza
EUR/HUF383.88 -0.12% USD/HUF331.02 +0.03% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.15 -0.12% PLN/HUF90.93 -0.04% RON/HUF75.51 -0.18% CZK/HUF15.89 -0.03% EUR/HUF383.88 -0.12% USD/HUF331.02 +0.03% GBP/HUF436.3 +0.17% CHF/HUF416.15 -0.12% PLN/HUF90.93 -0.04% RON/HUF75.51 -0.18% CZK/HUF15.89 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,329.37 +0.03% MTELEKOM1,752 +0.68% MOL3,046 0% OTP32,170 0% RICHTER9,730 +0.05% OPUS528 +0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,471.26 -0.25% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.09 -0.26% BUX107,329.37 +0.03% MTELEKOM1,752 +0.68% MOL3,046 0% OTP32,170 0% RICHTER9,730 +0.05% OPUS528 +0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,471.26 -0.25% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.09 -0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tragédia
Veolia Csoport
baleset
Ajka
erőmű

Hivatalos: halálos baleset történt a magyar erőműben, megszólalt a külföldi tulajdonos – "Minden segítséget megadunk"

Belehalt sérüléseibe a múlt hétvégi porrobbanás áldozata. Az ajkai erőműben történt tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják.
VG
2025.11.17, 12:44
Frissítve: 2025.11.17, 13:18

Több mint egy héttel ezelőtt, november 8-án, szombaton délután porrobbanás történt az ajkai erőműben. Az üzemi balesettel kapcsolatban egy súlyos égési sérültről érkezett jelzés a mentőszolgálathoz, de a helyszínen többen is ellátásra szorultak. A baleset súlyos sérültje nyolc nappal később, vasárnap a kórházban elhunyt.

Ajka, ajkai erőmű
Az ajkai erőmű / Fotó: Bodnár Boglárka

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak. Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, és minden segítséget megad a családnak és a kollégáknak ebben a nehéz helyzetben” – írta az ajkai erőművet tulajdonló Veolia hétfői közleményében.

Hozzátették, hogy a vállalat együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek és felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.

Ezt tudjuk az ajkai tragédiáról

A baleset napján a Veol Veszprém vármegyei hírportál arról számolt be, hogy extrém körülmények között találták a sérültet az ajkai erőműbe esetkocsival kivonuló mentők az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint. A beszámoló szerint egy 6 négyzetméteres tetőn feküdt súlyos állapotban, mintegy 8 méter magasan. A súlyos égési sérüléseket szenvedett férfit csak egy másik épületből lehetett megközelíteni, a helyszínen lévő munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. Ilyen körülmények között az ajkai mentők csak korlátozottan tudták ellátni, és azonnali létrás műszaki mentést kértek. A súlyos sérültet a kimentés, a rögzítés, a fájdalomcsillapítás és a stabilizálás után az ajkai kórház helikopterleszállójához szállították, ahol a helikopter személyzetével intubálták, majd a győri kórház égési osztályára repültek vele.

A porrobbanás során hárman sérültek meg, a két könnyebb sérültet az ajkai kórházban látták el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu