Robbanás történt az ajkai erőműben, többen megsérültek

Extrém körülmények között találták a sérültet az ajkai erőműbe esetkocsival kivonuló mentők az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint. A Veol beszámolója szerint egy 6 négyzetméteres tetőn feküdt súlyos állapotban, mintegy 8 méter magasan. A súlyos égési sérüléseket szenvedett férfit csak egy másik épületből lehetett megközelíteni, a helyszínen lévő munkások által lefektetett fapadlókon keresztül. Ilyen körülmények között az ajkai mentők csak korlátozottan tudták ellátni, és azonnali létrás műszaki mentést kértek. Közben még két másik, könnyebb sérültről kaptak jelezést, őket a kiérkező tüskevári mentők vették kezelésbe.

Hárman sérültek meg az üzemi balesetben. Hamarosan megérkezett a helyszínre a veszprémi mentőtiszti, majd a veszprémi esetkocsi is. A súlyos sérültet a kimentés, a rögzítés, a fájdalomcsillapítás és a stabilizálás után az ajkai kórház helikopterleszállójához szállították, ahol a helikopter személyzetével intubálták, majd a győri kórház égési osztályára repültek vele. A két könnyebb sérültet az ajkai kórházban látták el. Képgaléria a Veol oldalán, ahol további információkat is közöltek az esettel kapcsolatban.