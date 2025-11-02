Az oroszok hadsereg közölte: csapást mértek egy dunai átkelőnél a román zsoldosokra
Kupjanszki és a pokrovszki kitörési kísérletek visszaveréséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium – írta meg az MTI a moszkvai tudósítója jelentése alapján. Az orosz vezérkari főnök részletes beszámolót tett a hétvégi harci eseményekről, de a legérdekesebb fejleményt nem ő mondta el.
Ebből kiderült, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök
- orosz előrenyomulásról,
- valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk,
- valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből
vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.
Orosz vezérkari főnök: előretörtünk
A most vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel
- ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket,
- valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit,
- anyagi-műszaki és lőszerraktárakat,
- egy német Leopard harckocsit
- és 23 egyéb páncélozott harcjárművet,
- négy irányított légibombát,
- négy HIMARS-rakétát,
- továbbá 283 repülőgép típusú
- és hat tengeri drónt.
Az orosz statisztika szerint elérte a 31 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.
Csapás mértek román zsoldosokra Dunán
Az MTI-beszámoló legérdekesebb része, hogy idézi Szergej Lebegyevet, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátorát", aki azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz erők Odessza megyében, egy Kilija városnál kiépített
dunai átkelőnél csapást mértek a román "zsoldosok" által szállított nehéz haditechnikai eszközökre.
Lebegyev szerint
- Csernyihiv megyében harci eszközök állásait, utánpótlási bázisokat és radarállomásokat,
- Szumi megyében katonai raktárakat, légvédelmi állásokat és parancsnokságokat,
- Harkiv megyében egy katonai javítóműhelyt,
- Herszon és Zaporizzsja megyében pedig ellátási és logisztikai objektumokat ért támadás.
Az ukránok is támadtak vasárnap
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen lévő Tuapsze fekete-tengeri kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek és megrongálódott két külföldi polgári hajó és egy lakóház. Tűz keletkezett egy tankerhajón és kitörtek a vasúti pályaudvar ablakai.
Szocsi, Gelendzsik, Krasznodar, Bugulma, Kazany, Nyizsnyekamszk és Uljanovszk repülőterén ideiglenes fogalomkorlátozást vezettek be.
A Rosztov megyei Leninavanban két civil szenvedett sérüléseket egy pilóta nélküli repülő szerkezet szilánkjaitól, a donyecki régióban lévő Marjinkában pedig egy tizenévest megsebesített egy robbanószerkezet.