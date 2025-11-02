Deviza
Az oroszok hadsereg közölte: csapást mértek egy dunai átkelőnél a román zsoldosokra

Az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni. A legérdekesebb harci eseményről nem az orosz vezérkari főnök számolt be.
Hecker Flórián
2025.11.02, 13:13
Frissítve: 2025.11.02, 13:32

Kupjanszki és a pokrovszki kitörési kísérletek visszaveréséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium – írta meg az MTI a moszkvai tudósítója jelentése alapján. Az orosz vezérkari főnök részletes beszámolót tett a hétvégi harci eseményekről, de a legérdekesebb fejleményt nem ő mondta el.

orosz vezérkari főnök, orosz, hadsereg, katona, fegyver
Orosz vezérkari főnök: előretörés a fronton, csapást mértek román zsoldosokra a Dunán / Fotó: Shutterstock

Ebből kiderült, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök

  • orosz előrenyomulásról,
  • valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk,
  • valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből

vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

Orosz vezérkari főnök: előretörtünk

A most vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel

  • ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket,
  • valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit,
  • anyagi-műszaki és lőszerraktárakat,
  • egy német Leopard harckocsit
  • és 23 egyéb páncélozott harcjárművet,
  • négy irányított légibombát,
  • négy HIMARS-rakétát,
  • továbbá 283 repülőgép típusú
  • és hat tengeri drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 31 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

Csapás mértek román zsoldosokra Dunán

Az MTI-beszámoló legérdekesebb része, hogy idézi Szergej Lebegyevet, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátorát", aki azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz erők Odessza megyében, egy Kilija városnál kiépített

dunai átkelőnél csapást mértek a román "zsoldosok" által szállított nehéz haditechnikai eszközökre.

Lebegyev szerint

  1. Csernyihiv megyében harci eszközök állásait, utánpótlási bázisokat és radarállomásokat,
  2. Szumi megyében katonai raktárakat, légvédelmi állásokat és parancsnokságokat,
  3. Harkiv megyében egy katonai javítóműhelyt,
  4. Herszon és Zaporizzsja megyében pedig ellátási és logisztikai objektumokat ért támadás.

Az ukránok is támadtak vasárnap

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen lévő Tuapsze fekete-tengeri kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek és megrongálódott két külföldi polgári hajó és egy lakóház. Tűz keletkezett egy tankerhajón és kitörtek a vasúti pályaudvar ablakai.

Szocsi, Gelendzsik, Krasznodar, Bugulma, Kazany, Nyizsnyekamszk és Uljanovszk repülőterén ideiglenes fogalomkorlátozást vezettek be.

A Rosztov megyei Leninavanban két civil szenvedett sérüléseket egy pilóta nélküli repülő szerkezet szilánkjaitól, a donyecki régióban lévő Marjinkában pedig egy tizenévest megsebesített egy robbanószerkezet.

Orosz-ukrán háború
12280 cikk

 

