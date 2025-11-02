Kupjanszki és a pokrovszki kitörési kísérletek visszaveréséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium – írta meg az MTI a moszkvai tudósítója jelentése alapján. Az orosz vezérkari főnök részletes beszámolót tett a hétvégi harci eseményekről, de a legérdekesebb fejleményt nem ő mondta el.

Orosz vezérkari főnök: előretörés a fronton, csapást mértek román zsoldosokra a Dunán / Fotó: Shutterstock

Ebből kiderült, hogy Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök

orosz előrenyomulásról,

valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk,

valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből

vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

Orosz vezérkari főnök: előretörtünk

A most vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel

ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket,

valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit,

anyagi-műszaki és lőszerraktárakat,

egy német Leopard harckocsit

és 23 egyéb páncélozott harcjárművet,

négy irányított légibombát,

négy HIMARS-rakétát,

továbbá 283 repülőgép típusú

és hat tengeri drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 31 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

Csapás mértek román zsoldosokra Dunán

Az MTI-beszámoló legérdekesebb része, hogy idézi Szergej Lebegyevet, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátorát", aki azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz erők Odessza megyében, egy Kilija városnál kiépített

dunai átkelőnél csapást mértek a román "zsoldosok" által szállított nehéz haditechnikai eszközökre.

Lebegyev szerint

Csernyihiv megyében harci eszközök állásait, utánpótlási bázisokat és radarállomásokat, Szumi megyében katonai raktárakat, légvédelmi állásokat és parancsnokságokat, Harkiv megyében egy katonai javítóműhelyt, Herszon és Zaporizzsja megyében pedig ellátási és logisztikai objektumokat ért támadás.

Az ukránok is támadtak vasárnap

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen lévő Tuapsze fekete-tengeri kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek és megrongálódott két külföldi polgári hajó és egy lakóház. Tűz keletkezett egy tankerhajón és kitörtek a vasúti pályaudvar ablakai.