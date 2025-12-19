Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok

Vlagyimir Putyin elnök a pénteken tartott hagyományos év végi élő sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Kreml céljai Ukrajnában teljesülni fognak, valamint elárulta azt is, hogy a hadsereg „teljesen megszerezte a stratégiai fölényt” a harctéren, és további területeket szerezhetnek az év végéig. A háborús győzelembe vetett bizalmat pedig egy új Oroszország-térképpel is megerősítették, amelyekről fontos részletek derültek ki a háború végével kapcsolatban.

Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak / Fotó: Anadolu via AFP

A 25 éve hatalmon lévő elnök hagyományos, élő sajtótájékoztatója országos hívásokkal kombinálva lehetőséget nyújt a lakosságnak kérdések feltevésére, miközben Putyin megerősíti pozícióját, és bemutatja politikai, valamint katonai eredményeit is.

Az idei eseményen a nemzetközi figyelem elsősorban Ukrajnára és az Egyesült Államok által támogatott béketervre összpontosult.

Putyin egy új Oroszország-térképpel mutatta be, hogyan fog végződni a háború

Bár Washington intenzív diplomáciai erőfeszítésekkel próbálja lezárni a 2022 februárja óta tartó konfliktust, a Kreml és Kijev követelései élesen ütköznek. Putyin kiemelte, hogy Oroszország kész a békés rendezésre, amely a „konfliktus gyökereit” kezelné – utalva a Kreml szigorú feltételeire, amelyek között szerepel az, hogy Oroszország részévé kell nyilvánítani a 2014-ben annektált Krím félszigetet és négy kulcsfontosságú ukrán régiót,

Donyecket,

Luhanszkot,

Zaporizzsját,

valamint Herszont.

Az elnök korábban figyelmeztetett, hogy Moszkva megszerzett területein túl kíván terjeszkedni, amennyiben Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a feltételeket. Putyin továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki azokról a keleti területekről, amelyeket az orosz erők még nem foglaltak el, ám ezeket a követeléseket Kijev eddig elutasította.

Ezeket a célokat a sajtótájékoztatón egy új térképpel is megerősítették: a Putyin mögé vetített Oroszország a Krím félsziget mellett már a négy eddig elfoglalt ukrajnai területet is magában foglalja, ezzel is jelezve, hogy a béketárgyalásokon a Kreml nem lesz hajlandó ezek „visszacsatolásáról” tárgyalni.