Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok
Vlagyimir Putyin elnök a pénteken tartott hagyományos év végi élő sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Kreml céljai Ukrajnában teljesülni fognak, valamint elárulta azt is, hogy a hadsereg „teljesen megszerezte a stratégiai fölényt” a harctéren, és további területeket szerezhetnek az év végéig. A háborús győzelembe vetett bizalmat pedig egy új Oroszország-térképpel is megerősítették, amelyekről fontos részletek derültek ki a háború végével kapcsolatban.
A 25 éve hatalmon lévő elnök hagyományos, élő sajtótájékoztatója országos hívásokkal kombinálva lehetőséget nyújt a lakosságnak kérdések feltevésére, miközben Putyin megerősíti pozícióját, és bemutatja politikai, valamint katonai eredményeit is.
Az idei eseményen a nemzetközi figyelem elsősorban Ukrajnára és az Egyesült Államok által támogatott béketervre összpontosult.
Putyin egy új Oroszország-térképpel mutatta be, hogyan fog végződni a háború
Bár Washington intenzív diplomáciai erőfeszítésekkel próbálja lezárni a 2022 februárja óta tartó konfliktust, a Kreml és Kijev követelései élesen ütköznek. Putyin kiemelte, hogy Oroszország kész a békés rendezésre, amely a „konfliktus gyökereit” kezelné – utalva a Kreml szigorú feltételeire, amelyek között szerepel az, hogy Oroszország részévé kell nyilvánítani a 2014-ben annektált Krím félszigetet és négy kulcsfontosságú ukrán régiót,
- Donyecket,
- Luhanszkot,
- Zaporizzsját,
- valamint Herszont.
Az elnök korábban figyelmeztetett, hogy Moszkva megszerzett területein túl kíván terjeszkedni, amennyiben Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a feltételeket. Putyin továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki azokról a keleti területekről, amelyeket az orosz erők még nem foglaltak el, ám ezeket a követeléseket Kijev eddig elutasította.
Ezeket a célokat a sajtótájékoztatón egy új térképpel is megerősítették: a Putyin mögé vetített Oroszország a Krím félsziget mellett már a négy eddig elfoglalt ukrajnai területet is magában foglalja, ezzel is jelezve, hogy a béketárgyalásokon a Kreml nem lesz hajlandó ezek „visszacsatolásáról” tárgyalni.
Elemzők szerint Putyin év végi beszéde egyszerre szolgál politikai megerősítésként a hazai közönségnek és diplomáciai üzenetként a nemzetközi partnereknek. A Kreml szándékai világosak: a katonai nyomás folytatása, a megszerzett területek megtartása és a békefolyamat saját feltételekhez kötése. Putyin üzenete egyértelmű:
Oroszország nem hajlandó engedni a területi igényeiből, és katonai előnyét felhasználva érvényesíteni kívánja politikai céljait.
A beszéd egyúttal jelzés is a Nyugat számára: Moszkva kész a tárgyalásokra, de csak akkor, ha a „gyökérokokat” kezelő megoldás születik, különben a katonai erő fokozása várható. Az elemzők szerint az orosz elnök szavai a háborús stratégia és a diplomácia összefonódását tükrözik, ahol a katonai előny biztosítja a Kreml tárgyalási pozícióját.
Az orosz kormány és jegybank egyaránt jelezte, hogy nem hagyja szó nélkül az európai pénzügyi intézményekben zárolt eszközök jogellenes felhasználását. A Kreml célja, hogy minden érintett döntéshozót és végrehajtót elszámoltasson, miközben az orosz vagyont kamatokkal együtt követelik vissza.