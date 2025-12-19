Deviza
Ez nem tartott sokáig: máris megfenyegették Magyarországot az EU-ban, mert nem szállt be az ukrán hitelbe – „Meg fogják fizetni az árát”

Az EU végül megállapodott Ukrajna finanszírozásáról, de nem mindenki ünnepelhet. Magyarország, Szlovákia és Csehország ugyan nem fizet, Brüsszelben azonban már kimondták: politikai megtorlást terveznek a patrióta kormányok ellen.
VG
2025.12.19, 20:00
Frissítve: 2025.12.19, 20:23

Alig száradt meg a tinta az EU döntésén, máris nyílt politikai fenyegetés érte Magyarországot Brüsszelben. Bár a magyarok, csehek és szlovákok kimaradtak az Ukrajnának szánt közös hitelből, uniós források szerint ennek súlyos politikai következményei lehetnek.

AUSTRIA - EU - POLITIC - PARTY - BABIS - KICKL - ORBAN - PATRIOTS FOR EUROPE - brüsszel
Magyarország és szövetségesei ugyan nem fizetnek, Brüsszelben azonban már kimondták: politikai megtorlást terveznek a patrióta kormányok ellen / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Tizenhat órás maratoni csúcstalálkozó után az Európai Unió vezetői végül megállapodtak Ukrajna finanszírozásáról:

 90 milliárd eurós közös hitelt vesznek fel, amelyet az EU közös költségvetése fedez. 

A pénz a következő két évben biztosítja Kijev működését, miután megbukott az a terv, hogy a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozzák a háborút.

A döntés különösen érzékenyen érinti Németországot és az Európai Bizottságot. Friedrich Merz kancellár és Ursula von der Leyen elnök hetekig próbálták keresztülvinni azt a megoldást, hogy az EU a befagyasztott orosz vagyonra alapozza az ukrán hitelt. Belgium azonban „korlátlan” garanciákat követelt az esetleges orosz jogi és politikai megtorlások ellen, amit a többi tagállam elfogadhatatlannak tartott.

Végül Olaszország és Franciaország állt az alternatív megoldás élére, és a közös hitelfelvétel mellett döntöttek. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke győzelemként értékelte a megállapodást, míg Emmanuel Macron francia államfő szerint döntés nélkül „katasztrófa” lett volna a csúcstalálkozó vége.

Moszkva azonban élesen reagált. Vlagyimir Putyin szerint Európa „nem tudja, mit kezdjen az ellopott pénzzel”, és figyelmeztetett: az orosz vagyon befagyasztása aláássa az eurózónába vetett bizalmat. Azt is kilátásba helyezte, hogy Oroszország jogi úton próbálja visszaszerezni az eszközöket.

Oroszország utolsó figyelmeztetése Európának: megmondták, kik számíthatnak bosszúra, ha az ukránoknak adják a vagyonukat – nincs kivétel

Az orosz kormány és jegybank egyaránt jelezte, hogy nem hagyja szó nélkül az európai pénzügyi intézményekben zárolt eszközök jogellenes felhasználását. A Kreml célja, hogy minden érintett döntéshozót és végrehajtót elszámoltasson, miközben az orosz vagyont kamatokkal együtt követelik vissza.

A döntés ennek ellenére messze sem volt egységes, hiszen Magyarország, Szlovákia és Csehország nem csatlakozott a hitelhez, így mentesülnek a közvetlen pénzügyi kötelezettségek alól. Ez rövid távon pénzügyi győzelemnek tűnhet – politikailag viszont komoly ára lehet, mivel az EU vezetői már most bosszút esküdtek.

Nem kérünk az adósrabszolgaságból, Brüsszel szerint ez büntetést érdemel

A Politicónak nyilatkozva egy uniós tisztviselő leszögezte: mivel a legtöbb tagállam megszavazta, a pénz végül el fog jutni Ukrajnába, a kimaradó országok azonban „páriává” fognak válni az EU-ban. Brüsszeli források szerint a lépés tovább mélyíti a törésvonalakat, és növeli annak kockázatát, hogy ezek az államok perifériára szorulnak a döntéshozatalban.

Egy másik, a Financial Timesnak nyilatkozó magas rangú tisztviselő ennél is tisztábban fogalmazott:

Nem kell fizetniük, de nem maradhat következmények nélkül, hogy három tagállam elutasította az uniós finanszírozást – politikailag meg fogják fizetni az árát az ellenszegülésnek.

Orbán Viktor miniszterelnök eközben sikernek nevezte az éjszakai tárgyalásokat. Mint írta,

  • Magyarország nem engedte, hogy az EU „háborús nyilatkozatot” tegyen Oroszország ellen;
  • és nem járul hozzá ahhoz, hogy magyar adófizetői pénzből finanszírozzák Ukrajnát.

Brüsszelben azonban egészen másként értelmezik a történteket. A pénzügyi mentesség ára Magyarország ellenfelei szerint politikai elszigetelődés lesz, amely hosszú távon sokkal többe kerülhet, mint maga a hitel. Az üzenet világos: aki kimarad, az előbb-utóbb számíthat a következményekre.

A magyar kormány eddig kötött diplomáciai és gazdasági szövetségei azonban könnyen elgáncsolhatják Brüsszelt, amely ismét hadat akar üzenni hazánknak.

Orbán Viktor egyetlen éjszaka alatt spórolt Magyarországnak 1400 milliárd forintot: de van egy rossz hír is

Van, amit sikerült megúszni, és van, amit nem. Orbán Viktor jelentést tett a magyaroknak, mi történt az éjjel Brüsszelben az EU-csúcson.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12585 cikk

 

 

