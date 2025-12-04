Történelmi magyar befektetés Amerikában: olyat tett a 4iG, amit még eddig senki – beszáll a világ egyik legfelkapottabb cégébe

Először történik meg, hogy magyar vállalat tulajdonrészt szerez egy amerikai űripari cégben: a 4iG kétlépcsős, összesen 100 millió dolláros befektetéssel csatlakozik az Axiom Space globális növekedési terveihez. A partnerség új korszakot nyit a magyar–amerikai űripari együttműködésben, miközben a 4iG hosszú távú jelenlétet biztosít a nemzetközi kereskedelmi űriparban.

A 4iG űr- és védelmi technológiai üzletága történelmi lépést tett: 100 millió dollár értékű befektetéssel lép be az amerikai Axiom Space-be / Fotó: Kallus György

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) végleges befektetési megállapodást kötött az amerikai Axiom Space-szel, a kereskedelmi űripar egyik vezető magántulajdonban lévő vállalatával.

A kétlépcsős tőkeemelés során a magyar cég 2025 végéig 30 millió dollárt, 2026 márciusáig pedig további 70 millió dollárt fektet be a houstoni központú űrvállalatban.

A tranzakció a felek számára hosszú távú lehetőségeket nyit a globális piaci részesedés növelésére, miközben történelmi mérföldkő a magyar–amerikai űripari kapcsolatokban: első alkalommal valósul meg, hogy magyar vállalat amerikai űripari szereplőben hajt végre befektetést.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke szerint az együttműködés a magyar űripar számára stratégiai jelentőségű. A vállalat közleményében kijelentette:

Az Axiom Space olyan forradalmi technológiákkal dolgozik, amelyek alapjaiban formálják át a kereskedelmi űripart. A befektetésünk tükrözi Magyarország vezető szerepét a nemzetközi űripari ökoszisztémában, és alátámasztja az Egyesült Államokkal fennálló szoros partnerséget.

A partnerség a 4iG számára hosszú távú jelenlétet biztosít a globális kereskedelmi űripari szegmensben, lehetővé téve közvetlen kapcsolódást az űralapú adatgazdasághoz, a mikrogravitációs kutatásokhoz és az ipari fejlesztési programokhoz.

Dr. Kam Ghaffarian, az Axiom Space ügyvezető elnöke kiemelte: „A 4iG-vel való együttműködés egy előremutató partnerség, amely közösen teremti meg a globális űrgazdaság alapjait, miközben erősíti az amerikai és magyar űripari együttműködést.”

Az űrkutatás nagyágyújával fog össze a 4iG

Az Axiom Space kiemelkedő szereplő a kereskedelmi emberes űrrepülésben és az űrinfrastruktúra fejlesztésében. A vállalat tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végrehajtott küldetésekben, és az Axiom Station – a világ első kereskedelmi célú űrállomása – fejlesztésében.