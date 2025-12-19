Fontos bejelentést tett Lázár János minisztériuma péntek este: új megállapodás született az útdíjról – így emelkedik 2026-ban

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozók szakmai érdekképviseletével – jelentette be Lázár János tárcája péntek este.

Lázár János minisztériuma nagy bejelentést tett a 2026-os útdíjakról / Fotó: Fülöp Ildikó

A tárca közleményében úgy fogalmazott, hogy megnyugtató megállapodás született az ÉKM, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

Ennek előzménye, hogy az érdekképviseleti szervezetek korábban

levéllel fordultak a miniszterelnökhöz

a január 1-jétől érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében, amelynek következtében ma délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit.

Ebben az állt, hogy 54 százalékos drasztikus útdíjemelés lép életbe jövőre, ami olyan költségekkel sújtja a cégeket, amelyeknek a kitermelése – a fogyasztók jelentős terhelése nélkül – irreális a jelenlegi gazdasági környezetben.

A főútvonalak díjának váratlan, drasztikus emelése indokolatlan, a gazdaság minden szereplőjére káros, árfelhajtó, inflációgerjesztő hatása a lakosságot sújtja – emelték ki.

Az ÉKM most arra világított rá, hogy a célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli.

Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek megfogalmazták azokat az érveket és szempontokat, amelyek a hazai fuvarozók versenyképességének megőrzése érdekében szükségesek. Ennek eredményeként megszületett a megállapodás, amely alapján

a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen, a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban, a díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve, a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor, a térségi teherforgalmi korlátozások negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják, újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében, felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.