Mostantól sehol nincs biztonságban Putyin árnyékflottája: példátlan csapást mért Ukrajna egy orosz kőolajszállítóra – a Földközi-tengeren robbantották fel a Qendilt
Ukrajna első alkalommal támadta és el is találta az orosz árnyékflotta egyik tartályhajóját a Földközi-tenger semleges vizein – közölte pénteken az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezető tisztségviselője.
"Az SZBU pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadta a Qendilt, az orosz árnyékflotta egyik tankerét. Oroszország ezt a hajót is a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háborúja finanszírozására használta" – tette hozzá.
A hajók tartózkodási helyét világszerte rögzítő Marine Traffic szolgáltatás adatai szerint a Qendil a támadás idején, 14 óra 30 perckor a líbiai partok közelében tartózkodott. A tartályhajó a balti-tengeri Uszty-Lugába tartott az indiai Szikkából a Marine Traffic szerint.
A támadás idején a hajó tartálya üres volt, és a művelet nem jelentett semmilyen veszélyt a környezetre - állította az SZBU-vezető. Hozzátette: a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját. "Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál" – jelentette ki.
Ukrajna már több olyan támadás elkövetőjeként jelentkezett, amelynek célpontja a Fekete-tengeren hajózó valamely orosz kőolajszállító volt. Ukrajna már 2024 óta támadott orosz kőolajfinomítókat, de az elmúlt hetekben bővítette célpontjait, és azt állította nemrég, hogy a Kaszpi-tengeren is támadott három orosz kőolajszállítót.
Ezek a tankhajók, akárcsak a Qendil, ománi zászló alatt közlekedtek, és az úgynevezett árnyékflottához tartoznak Kijev szerint. A Vanguard tengerhajózási kockázatokat elemző brit cég szerint a Qendil elleni támadás nemcsak a végrehajtás helyszíne, a Földközi-tenger miatt újdonság, de az eszköze alapján is: ezúttal légi drónokkal hajtották végre.
A novorosszijszki támadás az utolsó az Ukrajna által Oroszországban végrehajtott, katonai és energetikai célpontok ellen irányuló mélységi csapások sorában, amelyek most már naponta történnek. Az SZBU kedd hajnalban harmadszor támadta meg Oroszország Kaszpi-tengeri olajfúrótornyait, néhány nappal azután, hogy ukrán drónok eltalálták Oroszország olajfinomítóit és az orosz árnyékflotta több teherhajóját.