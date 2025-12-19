Zelenszkij megdöbbentő hibát követett el, az egész világ látta: Trump ezt sosem fogja megbocsátani – "Tönkre fogja tenni"
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján egy szokatlan és megdöbbentő kijelentést tett a NATO-tagságról és az amerikai politikusok halandóságáról. A mondat azonnal vihart kavart Ukrajnában, a nemzetközi sajtóban és a politikai elitben, különösen Donald Trump amerikai elnök esetleges érintettsége miatt.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson tartott sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem tervezi alkotmánya módosítását a NATO-tagság ügyében. Hangsúlyozta, hogy az alkotmányt az ukrán népnek kell alakítania, ebben külső nyomás, akár Oroszország, akár más állam részéről, nem játszhat szerepet.
Zelenszkij szerint az ország számára a NATO-csatlakozás valós biztonsági garanciákat jelent, amelyek elengedhetetlenek a háború közepette.
Az elnök emlékeztetett, hogy már a háború előtt, az első washingtoni tárgyalások alkalmával világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Ukrajna felvételét a szövetségbe.
„Már az első beszélgetésektől kezdve Joe Biden azt mondta: nem, Ukrajna nem lesz a NATO tagja. Ez a mai napig így van” – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy bár a NATO-tagság kérdése politikai alku tárgya, Ukrajna célja változatlan:
- átfogó biztonsági garanciák
- és teljes integráció a NATO-ba.
A Reuters kérdésére, hogy az amerikai álláspont valaha változhat-e, Zelenszkij meglepő választ adott:
Lehet, hogy változni fog a pozíció a jövőben. A politikusok változhatnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.
A kijelentés azonnal heves vitát váltott ki Ukrajnában, mivel sokan úgy értelmezték, hogy az ukrán elnök Donald Trump esetleges halálára utalt, aki következetesen ellenezte Ukrajna NATO-csatlakozását és a háború folytatását.
Az ukrán parlament néhány képviselője, köztük Artem Dimitruk, azonnal komoly figyelmeztetéseket fogalmazott meg.
Dimitruk szerint Zelenszkij ezzel politikai ellenfelei fizikai megsemmisítéséről beszélt, és felhívta a figyelmet a korábbi merényletkísérletekre is, amelyek Trump ellen irányultak.
Zelenszkij a politikai ellenfelei fizikai megsemmisítéséről beszél, erre már sokszor figyelmeztettem a szavazókat
– írta a közösségi médiában.
Ez Zelenszkij fejébe kerülhet
Oleg Soskin volt ukrán elnöki tanácsadó szintén súlyos következményekre figyelmeztetett. Szerinte Zelenszkij kijelentése diplomáciai kockázatot jelent Washingtonnal szemben:
Ha azt hitte, hogy vicces poén volt, tévedett. Most sem pénzt, sem segítséget nem fog kapni Amerikától. Trump egyszerűen tönkre fogja tenni ezekért a szavakért
– fogalmazott Soskin, kiemelve a kijelentés súlyát az amerikai–ukrán kapcsolatokban.
A NATO-tagság kérdése Ukrajna számára kulcsfontosságú, ám továbbra is érzékeny politikai téma. Zelenszkij szerint a csatlakozásról döntő kérdés kizárólag a NATO-tagállamok kezében van, az ukrán nép és az állam érdekei azonban változatlanok.
A sajtótájékoztatón Zelenszkijt emlékeztették, hogy több NATO-tagállam, köztük Magyarország, az USA és Szlovákia, fenntartásokat tettek Ukrajna tagságával kapcsolatban, kijelentései pedig ismét megmutatták, hogy ennek jó okai vannak.
