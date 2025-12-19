Ez lehetett Powell utolsó kamatvágása a tengerentúlon?

A leendő Fed-elnök személyéről szóló diskurzus már az idei évet is áthatotta, holott Jerome Powell mandátuma 2026. májusig szól. Az elmúlt közel egy évben a Fed több kormányzati kritikát is kapott, amire nyilvánosan korábban azért nem volt sokszor precedens. Az alapkamat csökkentésének késlekedése, a kamatcsökkentés kormány által várt szintjének hangoztatása, a Fed-kormányzó tervezett elmozdítása (ez az ügy csak januárban érhet véget) vagy akár a Fed-elnök elmozdítására történő utalás mind olyan hírek voltak, amire azért a befektetők felkapják a fejüket. Ez a nyomás a Feden minden bizonnyal 2026-ban is fennmarad, tekintve, hogy félidős választások közelednek és azt se feledjük, hogy az egyre duzzadó költségvetési hiány finanszírozását is támogathatná az alacsonyabb kamatkörnyezet.

Jerome Powell – ez lehetett az utolsó kamatvágása a tengerentúlon? / Fotó: Anadolu via AFP

Decemberre jelentősen szűkült a lehetséges Fed-elnökjelöltek köre, de Donald Trump végleges döntését csak januárban ismerhetjük meg. A jelenleg befutónak tűnő Kevin Hassett a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója. Vele kapcsolatban a piaci szereplők félelme erősödött – ami látható a tízéves hozamok emelkedésében is –, hogy veszélybe kerülne kinevezésével a jegybank függetlensége. A magas inflációs környezetben esetlegesen véghez vitt nagyobb kamatvágások csak olajat jelentenének a tűzre, még inkább rontva az inflációs képet. Hassett is érvelt a decemberi kamatcsökkentés szükségessége mellett, de nyilatkozatában utalt arra is, hogy a következő Fed-elnöknek is a makroadatokra érzékeny személynek kell lennie, ami egy olyan üzenet lehet a piacok számára, amellyel igyekszik tompítani a kinevezése miatti félelmeket.

Jelenleg a Fed 19 fős döntéshozó testületét többnyire semlegesnek lehet nevezni, ami azt jelenti, hogy a szigorításpárti („héja”) és lazításpárti („galamb”) tagok aránya nagyjából megegyezik. A régiós jegybankárok éves rotációjával (négy szavazó tag változik) azonban minimálisan a „héja” irányba billenhet a mérleg nyelve, de alapjaiban a monetáris politika iránya nem változna meg előretekintve sem.