Megtört a jég, ettől begörcsölhetnek Brüsszelben: összehívta a V4-ek államfőit Sulyok Tamás

A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit.

V4-es államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök / Fotó: Máthé Zoltán

A szervezet soros elnökségét adó Magyarország 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit. A találkozó két héttel megelőzi az európai uniós csúcsot.

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.

A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik mentén és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.