Megtört a jég, ettől begörcsölhetnek Brüsszelben: összehívta a V4-ek államfőit Sulyok Tamás
A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit.
A szervezet soros elnökségét adó Magyarország 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit. A találkozó két héttel megelőzi az európai uniós csúcsot.
Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.
A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.
A Visegrádi Együttműködés 1991-ben, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik mentén és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.
December 3-án bekövetkezik Ursula von der Leyen rémálma: a lengyel elnök Magyarországon támasztja fel a V4-ek szövetségét – különleges vidéki helyszínre érkezik Nawrocki
A lengyel elnök nagyszabású regionális körútra indul, hogy új életet leheljen a V4-be. Nawrocki decemberi esztergomi látogatásán a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony kerül fókuszba.