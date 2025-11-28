Deviza
Megtört a jég, ettől begörcsölhetnek Brüsszelben: összehívta a V4-ek államfőit Sulyok Tamás

Esztergomban éledhet újjá a Visegrádi Együttműködés. Sulyok Tamás köztársasági elnök V4-csúcstalálkozóra hívta a régió államfőit, ahol a gazdasági versenyképesség, az energetikai együttműködés és a közép-európai biztonság lesz a tárgyalások középpontjában.
VG/MTI
2025.11.28, 12:29
Frissítve: 2025.11.28, 12:41

A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit.

SULYOK Tamás
V4-es államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök / Fotó: Máthé Zoltán

A szervezet soros elnökségét adó Magyarország 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit. A találkozó két héttel megelőzi az európai uniós csúcsot.

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.

A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.

A Visegrádi Együttműködés 1991-ben, a 14. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik mentén és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.

December 3-án bekövetkezik Ursula von der Leyen rémálma: a lengyel elnök Magyarországon támasztja fel a V4-ek szövetségét – különleges vidéki helyszínre érkezik Nawrocki

A lengyel elnök nagyszabású regionális körútra indul, hogy új életet leheljen a V4-be. Nawrocki decemberi esztergomi látogatásán a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony kerül fókuszba.

