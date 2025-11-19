Deviza
December 3-án bekövetkezik Ursula von der Leyen rémálma: a lengyel elnök Magyarországon támasztja fel a V4-ek szövetségét – különleges vidéki helyszínre érkezik Nawrocki

A lengyel elnök nagyszabású regionális körútra indul, hogy új életet leheljen a V4-be. Nawrocki decemberi esztergomi látogatásán a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony kerül fókuszba.
VG
2025.11.19, 20:28
Frissítve: 2025.11.19, 22:18

Karol Nawrocki lengyel államfő látványos diplomáciai körútra indul: Szlovákia, Csehország, majd Magyarország következik. A december 3-i esztergomi V4-csúcson a négy elnök együtt próbál új erőt adni a visegrádi együttműködésnek, amelyből – a lengyel elnök szerint – ma is sokat lehet kihozni. A tárgyalások középpontjában a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony áll.

nawrocki
Karol Nawrocki decemberi esztergomi látogatásán a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony kerül fókuszba / Fotó: AFP

A lengyel elnöki hivatal november elején jelezte: Karol Nawrocki intenzív diplomáciai sorozatra készül, amelynek fókusza a dél-európai szomszédok – vagyis a Visegrádi Négyek – lesz. Marcin Przydacz szerint hiába nem prioritás már a lengyel kormány számára a V4, Nawrocki eltökélt abban, hogy

újra kihasználjuk ezt a történelmileg bevált és hatékony együttműködési formát.

Ennek első állomása Szlovákia: Pozsonyban egyeztetett Peter Pellegrini elnökkel. A megbeszélések középpontjában a gazdasági kapcsolatok – köztük az energiaügyek és a közlekedési infrastruktúra – álltak. Az RMF24 értesülései alapján a biztonságpolitika is hangsúlyos, különösen azért, mert Varsó és Pozsony között eltérő az orosz fenyegetés megítélése. Nawrocki célja, hogy a két ország közelebb kerüljön egymás álláspontjához a „neoimperialista orosz politika” jelentette kihívásokban.

November 24-én Prágába utazik a lengyel elnök, ahol Petr Pavel államfővel és a frissen felálló új cseh kormánnyal tárgyal. A cél: tovább erősíteni az együttműködést a három közép-európai főváros között, mielőtt decemberben Magyarország következik.

Nawrocki Esztergomban élesztené újjá a V4-et

A diplomáciai sorozat csúcspontja december 3-án lesz Esztergomban, ahol a V4 elnökei – Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország – találkoznak. A csúcstalálkozó után pedig Nawrocki Budapestre látogat, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal.

A magyarországi egyeztetések fő témái

  • a gazdasági kapcsolatok;
  •  a Három Tenger Kezdeményezés és a Bucharest Nine együttműködés megerősítése;
  • valamint az EU jövője lesznek.

Przydacz szerint a V4 országai továbbra is közös érdeket látnak abban, hogy megállítsák az uniós centralizációs törekvéseket – például a migrációs paktum ügyében is közös szövetségépítésre készülnek.

Ugyanakkor nem hallgatta el, hogy Varsó és egyes V4-tagok – főként Szlovákia és Magyarország – között komoly különbségek vannak Oroszország megítélésében és az ukrajnai háború kezelésében.

A nemzetközi politika nem csak arról szól, ami összeköt vagy elválaszt. Számos más területen – gazdasági, határmenti és energia-biztonsági kérdésekben – továbbra is szoros az együttműködés

– hangsúlyozta.

A lengyel elnök meghirdette: feltámad a szövetség a magyarokkal, a szlovákokkal és a csehekkel – megérkezett a kormány válasza, Ursula von der Leyen ettől tartott

A lengyel államfőnek elsősorban a bevándorlással és a zöldátállással, valamint az ideológiai dogmákkal van gondja. Orbán Balázs azonban úgy értelmezte, hogy Nawrocki az orosz–ukrán háború kérdésében is változtatott Varsó álláspontján.

 

