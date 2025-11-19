December 3-án bekövetkezik Ursula von der Leyen rémálma: a lengyel elnök Magyarországon támasztja fel a V4-ek szövetségét – különleges vidéki helyszínre érkezik Nawrocki

Karol Nawrocki lengyel államfő látványos diplomáciai körútra indul: Szlovákia, Csehország, majd Magyarország következik. A december 3-i esztergomi V4-csúcson a négy elnök együtt próbál új erőt adni a visegrádi együttműködésnek, amelyből – a lengyel elnök szerint – ma is sokat lehet kihozni. A tárgyalások középpontjában a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony áll.

Karol Nawrocki decemberi esztergomi látogatásán a gazdaság, az energia és az orosz agresszióhoz való viszony kerül fókuszba / Fotó: AFP

A lengyel elnöki hivatal november elején jelezte: Karol Nawrocki intenzív diplomáciai sorozatra készül, amelynek fókusza a dél-európai szomszédok – vagyis a Visegrádi Négyek – lesz. Marcin Przydacz szerint hiába nem prioritás már a lengyel kormány számára a V4, Nawrocki eltökélt abban, hogy

újra kihasználjuk ezt a történelmileg bevált és hatékony együttműködési formát.

Ennek első állomása Szlovákia: Pozsonyban egyeztetett Peter Pellegrini elnökkel. A megbeszélések középpontjában a gazdasági kapcsolatok – köztük az energiaügyek és a közlekedési infrastruktúra – álltak. Az RMF24 értesülései alapján a biztonságpolitika is hangsúlyos, különösen azért, mert Varsó és Pozsony között eltérő az orosz fenyegetés megítélése. Nawrocki célja, hogy a két ország közelebb kerüljön egymás álláspontjához a „neoimperialista orosz politika” jelentette kihívásokban.

November 24-én Prágába utazik a lengyel elnök, ahol Petr Pavel államfővel és a frissen felálló új cseh kormánnyal tárgyal. A cél: tovább erősíteni az együttműködést a három közép-európai főváros között, mielőtt decemberben Magyarország következik.

Nawrocki Esztergomban élesztené újjá a V4-et

A diplomáciai sorozat csúcspontja december 3-án lesz Esztergomban, ahol a V4 elnökei – Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország – találkoznak. A csúcstalálkozó után pedig Nawrocki Budapestre látogat, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal.

A magyarországi egyeztetések fő témái

a gazdasági kapcsolatok;

a Három Tenger Kezdeményezés és a Bucharest Nine együttműködés megerősítése;

valamint az EU jövője lesznek.

Przydacz szerint a V4 országai továbbra is közös érdeket látnak abban, hogy megállítsák az uniós centralizációs törekvéseket – például a migrációs paktum ügyében is közös szövetségépítésre készülnek.