Olajfinomító és légi felderítés is ment a levesbe – véres hetet zár az ukrán hadsereg

Komplex csapásmérő műveletnek voltak szemtanúi Oroszországban, amelynek során egymástól több száz kilométerre lévő célpontokat ért támadás. A több tucat ukrán drón eltalált és megrongált egy orosz katonai repülőteret, egy bombázójavító üzemet, egy kamikazedrón-gyárat, egy high-tech légvédelmi egységet és két olajfinomítót — közölte a Kyiv Post.

A Boeing AWACS-rendszerét hordozó repülőgépet pusztított el az ukrán támadás / Fotó: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

A héten a Bars sugárhajtású drónok, Neptune cirkálórakéták és drónok által végrehajtott, hosszú távot lefedő légitámadások az orosz Azovi-tengeri kikötőváros, Taganrog, a Fekete-tengeri kikötőváros, Novorosszijszk és a Fekete-tengeri, Szocsi közelében található kikötőváros, Tuapsze létesítményeit érték – áll az ukrán vezérkar kedd reggeli közleményében.

Ukrajna napokkal később megtámadta a szaratovi olajfinomítót és repülőteret az oroszok által megszállt Krímben – közölte az ukrán vezérkar a The Kyiv Independent jelentése szerint.

Putyin kijelentette, hogy Oroszország csak akkor állítja le katonai erejét, ha Kijev maradéktalanul visszavonul a Moszkva által igényelt területekről.

Ugyanakkor az orosz elnök tagadta, hogy bármilyen fenyegetést jelentene Európára, és az amerikai tervet lehetséges tárgyalási alapnak nevezte.

A vezérkarban egymásra mutogatás folyik

Az ukrán támadások 2023 óta egyre gyakrabban alkalmazzák azt a taktikát, hogy egy adott területet lefedő orosz légvédelmi rendszereket vesznek célba azzal a céllal, hogy azok károsodás vagy helyszínváltás miatt működésképtelenné váljanak, néhány nappal vagy akár órával azelőtt, hogy precíziós támadást indítanának egy nagy értékű célpont ellen, amelyet a légvédelmi egységnek kellett volna védenie.

A Kyiv Post által áttekintett források szerint Taganrogban drónok és valószínűleg rakéták támadták meg és rongálták meg a Beriev TANTK repülőgépgyárat, amely a Tu-95MS (NATO: „Bear”) hosszú távú bombázók és a Beriev A-50 AEW&C (légi korai figyelmeztető és parancsnoki) felderítő repülőgépek javításával foglalkozik. A független orosz hírügynökség, az Astra robbanásokról és nagyszabású tüzekről számolt be ezeknek a létesítményeknek a területén.