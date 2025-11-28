Deviza
Megkapták az autósok a nap hírét: olyat csökken az üzemanyagár, hogy csak nézünk

Jelentősen, nyolc forinttal csökken a dízel kereskedelmi ára szombattól, a benzinnél nincs elmozdulás. Éves összehasonlításban már 50-60 forinttal fizetünk kevesebbet a gázolajért, régiós összehasonlításban sem vagyunk drágák, sőt Románia felől rohamra is számíthatunk, az ottani adóemelések miatt.
Németh Tamás
2025.11.28, 12:06
Frissítve: 2025.11.28, 13:23

Szombaton jelentős mértékben csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, ezúttal bruttó 8 forinttal. A benzin ára most nem változik – írja a Holtankoljak. 

Megkapták az autósok a nap hírét: olyat csökken az üzemanyagár, hogy csak nézünk / Fotó: Székelyhidi Balázs

A mai napon még a következők az átlagárak:

  • 95-ös benzin: 573 Ft/liter
  • Gázolaj: 591 Ft/liter 

…de szombattól a gázolajért átlagosan 583 forintot kell fizetni, emlékeztetőül, tavaly ilyenkor 630 forint felett járt a dízel, sőt januárban 650 felett is. A 2025-ös év során a gázolaj literenkénti ára 637 forintról nyáron 588-600 forintra esett vissza, majd ősszel újra 590 környékére stabilizálódott, november 21-én aztán átlépte a 600 forintos lélektani határt.

Összehasonlítva az átlagárakat a szomszédos országokkal, tőlünk nyugatra, Ausztriában egy literért 607-609 forintot kell fizetni, bár Csehországban (541 forint) és Horvátországban (559 forint) jóval olcsóbb a dízel, az árak elszállása, a sorozatos jövedékiadó-emelések és a bizonytalan román adópolitika miatt a fuvarozók egyre nagyobb arányban Magyarországon tankolnak, ami néhány éven belül odáig vezethet, hogy Románia csupán tranzitországgá válik.

Az olajárak pénteken alig változtak , de már a negyedik hónapja tartó csökkenés felé tartanak, annak nyomán, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háború béketervét egyre nagyobb erőkkel igyekszik megvalósítani. A pénteken lejáró Brent határidős jegyzése változatlanul 63,34 dollár volt hordónként. 

Ez áll a háttérben

Az idén nagyot ugrott a finomítás ára a benzin és a gázolaj esetében is. Az év elején egy hordó benzin előállításán mintegy 10 dollárt (3300 forint) lehetett keresni, most pedig már ennek több mint a dupláját. A finomítói árrés 20 dollárról közel 45 dollárra (15 ezer forint) emelkedett, ilyen magasan utoljára 2023 szeptemberében állt a mutató. 

A dízelmarzsok idei ugrásának hátterében több tényező húzódik. Ezek közül a legfontosabb, hogy a dízelkészletek globálisan extrém alacsony szintre estek, az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában is jóval a tízéves átlag alatt vannak, miközben a kereslet erős maradt az ipari, mezőgazdasági és közlekedési szektorban. Árnyomást okoznak az orosz olajszektort érintő amerikai szankciók is.

Orbán Viktor november 17-én döntött úgy, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését, ami január elsejétől lenne érvényes. Az intézkedés 10-15 milliárd forintba kerülhet az államnak.

