Orbán Viktor Moszkvában: Paks II. is szóba került, Putyin szerint van mit megbeszélni – kiderült, mi miatt nem boldog az orosz elnök

Sikeresen landolt a miniszterelnök Moszkvában, majd a Kremlbe is megérkezett. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozóján az orosz külügyminiszter mellett Jurij Usakov elnöki tanácsadó is részt vesz. A megbeszélés egyik része nyilvános csak, a többi zárt ajtók mögött zajlik. Sajtótájékoztató nem lesz azt követően.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Amiről szó volt:

1. Béketárgyalás Budapesten

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Putyin és a magyar miniszterelnök a Kremlben tartott találkozójukon megvitatták az ukrajnai helyzetet és a kétoldalú kapcsolatokat. Elsőként a budapesti békecsúcs került szóba, erre Putyin azt mondta, hogy örömmel megtartaná a találkozót Budapesten, ha a felek ebben megegyeznek. Moszkva tisztában van Magyarország kiegyensúlyozott álláspontjával az ukrán kérdésben: „Köszönöm, hogy ilyen fogékonyak voltak arra a lehetőségre, hogy az Egyesült Államok elnökével találkozhassanak az önök országában" – fogalmazott. Orbán Viktor erre úgy reagált, „reméljük, hogy a nemrég bejelentett békekezdeményezések végül ehhez a békéhez vezetnek.”

Ismert, néhány napja az amerikai és ukrán delegáció egy frissített, finomított keretrendszert dolgozott ki a béke érdekében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak szerint. A pikantéria, hogy a tárgyalásokat az amerikai béketervről ukrán részről az a Jermak menedzselte, aki Ali Baba becenéven a vizsgálók látókörébe került Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéig hatolt, és még nincs vége. Az ukrán delegáció vezetője szerint jelentős előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a következő lépések azonosításában.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunik

2. Energiapolitika

Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva és Budapest kapcsolatai pragmatikus megközelítésen alapulnak, az országok együttműködnek az energiaügyekben is. „Sajnálattal veszem tudomásul ugyanakkor, hogy csökkent az áruforgalom 23 százalékkal, elsősorban a nemzetközi körülmények miatt. Ebben az évben azonban már 7 százalékos növekedést láttunk az áruforgalomban." Vannak olyan kérdések és problémák, amelyek megvitatását igénylik: „Nagy örömmel nyugtázom, hogy a mai nehézségek ellenére kapcsolataink továbbra is épek és folyamatosan fejlődnek.”

Putyin Emlékeztetett arra is, hogy Oroszországnak és Magyarországnak kétoldalú kérdésekről is tárgyalnia kell. „Az energiaágazatban széles körű együttműködés folyik, nem is beszélve a paksi atomerőműről” – jegyezte meg az orosz elnök.

Orbán Viktor erre reagálva egyértelművé tette, hogy Magyarország nagyra értékeli az orosz energiaellátás stabilitását, és párbeszédet folytat ebben a kérdésben: „Ez már a 14. alkalom, hogy találkozom önökkel. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatot tekintve valóban sokat tettünk népeink közötti együttműködés fejlesztése érdekében. És őszintén remélem, hogy még sokkal többet fogunk tenni.”

Oroszország továbbra is Magyarország alapvető energiaforrása.



Összekötnék Moszkvát és Washingtont

Magyar részről novemberben Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok atomenergetikai együttműködési megállapodást kötne. Az amerikai technológiák segítségével a Paks II. atomerőműnél biztonságosan tárolnák a felhasznált üzemanyagot, és kisebb moduláris reaktorok építését is lehetővé tennék. Ugyanakkor az orosz Roszatom folytatja a Paks II. bővítését, két új blokk építésével. Az Országos Atomenergia Hivatal november elején kiadta a szükséges engedélyeket az 5. blokk alapozásának megkezdésére, a Roszatom közlése szerint a betonozás 2026 februárjában indul. A projektek párhuzamosan futnak, ami diplomáciai és technológiai finomhangolást igényel mindkét oldal részéről.