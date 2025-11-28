Deviza
A Tisza adóemelése a magyar cégek tudatos tönkretételét jelenti, brutális teher szakadna a vállalkozások nyakába

Soha még ilyen mértékű elvonással nem szembesültek a cégek, mint amit Magyar Péterék terveznek.
Andor Attila
2025.11.28., 11:35

A Vállalkozói Szféra tudatos tönkretételét jelenti a Tisza adócsomagja – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. 

Tisza
Soha nem látott magas adókat vezetne be a Tisza Párt / Fotó: Krizsán Csaba

Palóc André szerint a Tisza baloldali adócsomagja évente 3700 milliárd forintos pluszadóterhet zúdítana a cégek nyakába. 

  • Megemelnék a társasági adót,
  • öt újfajta járulékot vezetnének be,
  • eltörölnék a kisvállalkozások adókedvezményeit,
  • szigorítanák az áfa szabályait is, kevesebb pénzt hagyva a cégeknél.

Összességében a Tisza adóemelési terve áremeléseket, és bérbefagyasztásokat hozna. Ugyanakkor a nemzeti kormány folytatja az adócsökkentést – emlékeztet a szóvivő.  

 

Elismerték, hogy igaz

Felcsuti Péter szerint a Tisza-adóterv valódi. Magyar Péter ennek kapcsán azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei. A Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója egy interjúban úgy fogalmazott,  hogy a közteherviselés jelenlegi szabályai úgy rosszak, ahogy vannak, és „perverz újraelosztáshoz” vezetnek. Egy ponton Felcsuti Péter a Tisza adótervére is kitért.
Előbb arra utalt, hogy a pártoknak ismertetniük kellene adóügyi elképzeléseiket, majd így folytatta: „Láttuk, hogy a Tisza Párt (…) egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott (…) a Tisza Párt már vissza is vonta.

Tehát volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben

– mondta.

A Magyar Nemzet cikke szerint Felcsuti arról is beszélt, hogy valódi volt az a tiszás adóemelési elképzelés, amiről a sajtó írt.

A cikk szerint az interjúmegjelenések dátumából és Felcsuti mondataiból arra lehet következtetni, hogy a közgazdász a nyár végén kiszivárgott információkra utalt. Az Index augusztus utolsó napjaiban közölt cikket arról, hogy birtokába jutott egy belsős tiszás dokumentum, amely adóemelést és háromkulcsos személyi jövedelemadót indítványoz.

Ez a három kulcs és sávhatár szerepel abban a tiszás szakértők által elkészített, több száz oldalas, aprólékosan kidolgozott baloldali megszorítócsomagban is, amelyről a napokban számolt be részletesen az Index és a Világgazdaság.

Magyar Péter ennek kapcsán is azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik. 

A mostani dokumentum valódiságát ugyanakkor aláírások igazolják: a nagyobb témakörök végén szignók láthatók több embertől, bizonyosan a tervezetet elkészítő szakértőktől.

