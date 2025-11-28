Moszkvai csúcs: Putyin élő adásban tett ígéretet az egész világ előtt Orbán Viktornak a budapesti békecsúcsról – ezt válaszolta a magyar miniszterelnök

Mégis megvalósulhat a budapesti békecsúcs, legalábbis Vlagyimir Putyin orosz elnök nem zárta ki, hogy Budapest legyen az Ukrajnáról szóló amerikai–orosz egyeztetések helyszíne. Az orosz államfő erről Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott találkozója előtt beszélt Moszkvában.

A budapesti békecsúcsról is szó esik Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozóján / Fotó: AFP

A budapesti békecsúcs Trump és Putyin beszélgetésén merült fel először

A Ria Novosztyi beszámolója szerint Putyin felidézte, hogy a budapesti békecsúcs Donald Trump amerikai elnök ötlete volt, és az oroszok jelezték, hogy örömmel beleegyeznek a budapesti helyszínbe. Orbán Viktor pedig válaszában elmondta, hogy Magyarország készen áll helyszínt biztosítani a tárgyalásoknak.

A budapesti békecsúcs gondolata Trump és Putyin októberi telefonbeszélgetésén merült fel, ám a felek később jegelték az ötletet, miután az oroszok szerint több előkészítésre van szükség, és Trump is úgy vélte, hogy nem vezetne eredményre. A múlt héten megjelent 28 pontos amerikai béketerv után azonban ismét esély nyílt a háború gyors lezárására,

a béketerv egy módosított változatát ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hajlandó lenne elfogadni.

Mindeközben azonban Recep Tajjip Erdogan török elnök Isztambult javasolta az orosz–ukrán tárgyalások helyszíneként. Putyin pénteken az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokról beszélt. A magyar kormány pedig többször jelezte, hogy a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, csupán az időpontja kérdéses.

Putyin a magyar kormányfő után Steve Witkoff amerikai különmegbízottal tárgyal, akihez az amerikai béketerv is köthető, így a budapesti békecsúcs gondolata ma aktuálisabb, mint valaha.