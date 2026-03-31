Amerika váratlanul megkönyörült Putyin kedvenc olajcégén: mégse dönti be az orosz óriást, kegyelmet kapott – ez az új határidő
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) május 1-jéig meghosszabbította azt az engedélyt, amely eredetileg április 1-jén járt volna le, és amely lehetővé teszi tárgyalások folytatását, valamint feltételes megállapodások megkötését a Lukoil International GmbH (LIG) – a Lukoil külföldi eszközeit birtokló leányvállalat – vagy más, általa ellenőrzött cégek értékesítésére.
Az Interfax cikke szerint ugyanakkor minden konkrét tranzakcióhoz külön OFAC-jóváhagyás szükséges. Korábban a Lukoil teljes mértékben leírta a Lukoil International GmbH-ba fektetett befektetését, és 1,66 billió rubeles értékvesztési veszteséget számolt el.
A Lukoilt 2025. október 22-én vették fel az amerikai szankciós listára.
Ezt követően az OFAC – figyelembe véve a külföldi eszközök értékesítésére irányuló törekvéseket – ideiglenes engedélyt adott ki, amelyet többször is meghosszabbítottak: előbb december 13-ig, majd január 17-ig, később február 28-ig, most pedig május 1-jéig.
Az engedélyezett tevékenységek közé tartozik a végleges megállapodások feltételeinek tárgyalása, pénzügyi és jogi átvilágítás, valamint tanácsadók bevonása.
A vállalat az amerikai és brit (2025. október 15-i) szankciók bevezetése után jelentette be, hogy meg kíván válni külföldi eszközeitől.
A Lukoil korábban elfogadta a Gunvor nemzetközi nyersanyag-kereskedő ajánlatát, azonban az ügylet az amerikai pénzügyminisztérium elutasítása miatt nem valósult meg. 2026 januárjának végén a cég megállapodást kötött az amerikai Carlyle befektetési társasággal a Lukoil International GmbH eladásáról, amely azonban még OFAC-jóváhagyásra vár.
Az Egyesült Királyság 2026. augusztus 25-ig engedélyezte a vállalat nemzetközi eszközeivel kapcsolatos műveleteket.
A Lukoil több országban is érdekelt olaj- és gázipari projektekben, többek között
- Azerbajdzsánban,
- Kazahsztánban,
- Üzbegisztánban,
- Irakban,
- Egyiptomban,
- Kamerunban,
- Nigériában,
- Ghánában,
- Mexikóban,
- az Egyesült Arab Emírségekben
- és a Kongói Köztársaságban.
A cég finomítókkal rendelkezik Bulgáriában, Romániában és Hollandiában, valamint mintegy 2500 töltőállomást üzemeltet 19 országban.
A vállalat nemzetközi projektjeinek bizonyított olaj- és gázkészlete 2024 végén 1345 milliárd hordó olajegyenértéket tett ki. A kitermelés – a Nyugat-Kurna–2 projekt nélkül – 2024-ben 3,9 millió tonna olaj és kondenzátum, valamint 16,2 milliárd köbméter földgáz volt.
Az európai finomítók feldolgozási volumene 13,5 millió tonnát ért el, ami éves alapon 18 százalékos csökkenést jelent az olaszországi ISAB finomító 2023-as értékesítése miatt. A külföldi kiskereskedelmi értékesítés 4,2 millió tonnát tett ki.
Egyes nemzetközi projektek – például a tengizi és karacsaganaki mezők fejlesztése, valamint a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (CPC) – kivételt kaptak mind az amerikai, mind a brit szankciók alól.