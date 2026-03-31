Amerika váratlanul megkönyörült Putyin kedvenc olajcégén: mégse dönti be az orosz óriást, kegyelmet kapott – ez az új határidő

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) május 1-jéig meghosszabbította azt az engedélyt, amely eredetileg április 1-jén járt volna le, és amely lehetővé teszi tárgyalások folytatását, valamint feltételes megállapodások megkötését a Lukoil International GmbH (LIG) – a Lukoil külföldi eszközeit birtokló leányvállalat – vagy más, általa ellenőrzött cégek értékesítésére.

Amerika váratlanul megkönyörült Putyin kedvenc olajcégén / Fotó: AFP

Az Interfax cikke szerint ugyanakkor minden konkrét tranzakcióhoz külön OFAC-jóváhagyás szükséges. Korábban a Lukoil teljes mértékben leírta a Lukoil International GmbH-ba fektetett befektetését, és 1,66 billió rubeles értékvesztési veszteséget számolt el.

A Lukoilt 2025. október 22-én vették fel az amerikai szankciós listára.

Ezt követően az OFAC – figyelembe véve a külföldi eszközök értékesítésére irányuló törekvéseket – ideiglenes engedélyt adott ki, amelyet többször is meghosszabbítottak: előbb december 13-ig, majd január 17-ig, később február 28-ig, most pedig május 1-jéig.

Az engedélyezett tevékenységek közé tartozik a végleges megállapodások feltételeinek tárgyalása, pénzügyi és jogi átvilágítás, valamint tanácsadók bevonása.

A vállalat az amerikai és brit (2025. október 15-i) szankciók bevezetése után jelentette be, hogy meg kíván válni külföldi eszközeitől.

A Lukoil korábban elfogadta a Gunvor nemzetközi nyersanyag-kereskedő ajánlatát, azonban az ügylet az amerikai pénzügyminisztérium elutasítása miatt nem valósult meg. 2026 januárjának végén a cég megállapodást kötött az amerikai Carlyle befektetési társasággal a Lukoil International GmbH eladásáról, amely azonban még OFAC-jóváhagyásra vár.

Az Egyesült Királyság 2026. augusztus 25-ig engedélyezte a vállalat nemzetközi eszközeivel kapcsolatos műveleteket.

A Lukoil több országban is érdekelt olaj- és gázipari projektekben, többek között

Azerbajdzsánban,

Kazahsztánban,

Üzbegisztánban,

Irakban,

Egyiptomban,

Kamerunban,

Nigériában,

Ghánában,

Mexikóban,

az Egyesült Arab Emírségekben

és a Kongói Köztársaságban.

A cég finomítókkal rendelkezik Bulgáriában, Romániában és Hollandiában, valamint mintegy 2500 töltőállomást üzemeltet 19 országban.