Elérte a lengyel szintet a magyar hozamfelár

A hozamfelárnak nemcsak a meredek csökkenése volt látványos, hanem az is, hogy a mozgás iránya elvált a régióban megfigyelttől. Régiós versenytársainknál a háború kitörése emelte az állampapírok hozamfelárát, s azok – az első sokkot követő lefelé korrekció ellenére – továbbra is magasabban állnak a február végi szinteknél.

Kivéve persze a magyar kockázati prémiumot, ami ugyan szintén jelentősen emelkedett a háború kitörésekor, ám az áprilisi választások után meredek csökkenésbe kezdett. A magyar és a lengyel hozamfelár közötti különbség szűkülése sejthető volt, hogy megindul, viszont az, hogy ilyen rövid idő alatt következett be ekkora változás – azaz a korábban 100 bázispontot meghaladó különbség ilyen gyorsan nullára csökken – mindenképpen meglepő, és óriási megelőlegezett bizalmat mutat a finanszírozók részéről az új kormány irányába. A piacok rövidebb távon a zárolt uniós pénzek feloldását, hosszabb távon pedig egy sikeres konvergenciaprogram és euróbevezetés levezénylése kapcsán remélnek az eddigiektől eltérő gyakorlatot a most hivatalba lépő kabinettől.

Korábban egyébként – azaz nagyjából a pandémiás válság kitörése óta – Romániával versengtünk a kockázati megítélés tekintetében. A magyar hozamfelár a románéhoz hasonló magas szinten – általában jóval 400 bázispont felett – mozgott, sőt az elmúlt években már megszokott globális krízishelyzetekben még ennél is magasabb, 600-700 bázispontos számokat is láttunk. Komoly pénzekbe került ez a rossz kockázati megítélés a magyar adófizetőknek, hiszen míg a Covid válság előtt a magyar adósságszolgálat terhei jellemzően a GDP 2 százaléka körül alakultak, az elmúlt években 4-5 százalékos GDP arányos mutatókat láttunk.

Fontos látni ugyanakkor, hogy a magas kockázati prémiumokat a fundamentális helyzet nem feltétlenül indokolta, elég csak arra gondolni, hogy Románia mennyire régóta küzd komoly ikerdeficit-problémákkal, míg nálunk – a permanens költségvetési problémák ellenére – nem ez a helyzet.

A magyar folyó fizetési mérleg ugyanis jellemzően többletes, míg az államháztartási hiány nagysága is kisebb a Romániában mértnél.

Úgy tűnik tehát, hogy az Európai Unióval való viszony javulása fontos feltétele volt annak, hogy a hozamfelár visszacsökkenjen azoknak az országoknak a szintjére, amelyekhez egyensúlyi mutatók szempontjából valamivel hasonlóbbak vagyunk.