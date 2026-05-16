Deviza
EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0% EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
élelmiszeripar
üdítőital-gyártó
gyárbezárás
kóla
Coca-Cola

Több mint egy évszázad után bezárja üzemét a Coca-Cola – hónapjai vannak még hátra

Bezárja egyik fontos telephelyét a világ legnagyobb üdítőgyártója. A Coca-Cola kaliforniai palackozóüzeme július 10-én végleg lehúzza a rolót.
VG
2026.05.16, 18:08

Egy nagy dél-kaliforniai Coca-Cola-palackozó üzem végleg bezár ezen a nyáron, lezárva a vállalat és a város évszázados kapcsolatát. A Reyes Coca-Cola Bottling május 8-án kiadott dolgozói tájékoztatójában jelentette be a döntést. Ez egy törvény által előírt figyelmeztetés, amelyet a munkáltatóknak 60 nappal korábban meg kell küldeniük a dolgozóknak jelentős létszámleépítés vagy telephelybezárás előtt.

Coca-Cola, Coca Cola üzem, gyár, kóla, kokakóla, üdítő
Bezárja egy fontos palackozóüzemét a Coca-Cola / Fotó: Eric Piermont / AFP

„Rendszeresen felülvizsgáljuk telephelyeinket, termékeinket és szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy továbbra is fenntartható növekedést és innovációt biztosíthassunk üzleti működésünkben. Ennek részeként bejelentettük a venturai disztribúciós központ bezárását, valamint a működés áthelyezését más dél-kaliforniai létesítményeinkbe” – idézte a Reyes Coca-Cola Bottling szóvivőjét a Fox Business.

A vállalat közlése szerint a venturai üzem bezárása 85 munkavállalót érint. A többségüket (összesen 78 főt) a Reyes Coca-Cola Bottling más telephelyeire helyezik át a tervek szerint. Ezen kívül az érintett dolgozók jelentkezhetnek a vállalatnál és testvércégeinél elérhető, számukra megfelelő nyitott pozíciókra is. A megszűnő munkakörök között gépjárművezetők, flottakarbantartó szerelők, árufeltöltők és ügyfélkapcsolati képviselők szerepelnek.

A Reyes Coca-Cola Bottling tájékoztatása szerint az üzem működésének utolsó napja július 10. lesz. A létesítmény legutóbb disztribúciós központként működött. Bezárásával véget ér Ventura és a Coca-Cola több mint egy évszázados kapcsolata – írják helyi beszámolók.

Egy másik kaliforniai Coca-Cola-üzem, az American Canyon városában működő gyár tavaly húzta le végleg a rolót, amelynek következtében 2025 augusztusában 135 alkalmazott veszítette el a munkáját. Ugyanebben a hónapban a Reyes Coca-Cola Bottling több mint hét évtized működés után bezárta salinasi üzemét is.

Üdítő számok érkeztek: elképesztő, mennyi zérókólát iszunk – emeli a tétet a Coca-Cola

Felpezsdítette a Coca-Cola részvényárfolyamát a társaság kedd kora délután közzétett gyorsjelentése, melyben várakozáson felüli eredményről és a globális kereslet erősödéséről számolt be az üdítőitalgyártó-óriás, amely egész éves előrejelzését is megemelte.

Az atlantai székhelyű amerikai vállalat árbevétele 12 százalékkal, 12,47 milliárd dollárra nőtt a március végén zárult első negyedévben, felülmúlva a 12,24 milliárd dolláros elemzői becslést.

Az akvizíciók és a devizaárfolyamok hatásával szűrt organikus bevételbővülés 10 százalékos volt, miközben az értékesített volumen 3 százalékkal nőtt világszerte, ami élénkülő keresletről árulkodik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu