Újabb híres étteremlánc érkezik Budapestre – a dél-afrikai Michelin-csillagos séfet kérdeztük, meghökkentő, honnan érkezik a prémium-élelmiszer

Budapest újabb nemzetközi luxusgasztronómiai márkával bővült: megnyílt a 99 Sushi Bar & Restaurant a The St. Regis Budapest szállodában. A japán fine dining étterem mögött álló spanyol márka ma már Madridtól Dubajig több prémiumpiacon jelen van, a budapesti nyitást pedig személyesen felügyelte a hálózat kulináris igazgatója, a dél-afrikai Thinus van der Westhuizen.

A The St. Regis Budapestben nyílt étterem startját személyesen felügyelte Thinus van der Westhuizen, hogy a legkiválóbb minőségű halból készüljenek a szusik / Fotó: 99 Sushi

A 99 Sushi az elmúlt években a nemzetközi luxusvendéglátás egyik ismert szereplőjévé vált. A márka Madridból indult még 2005-ben, majd fokozatosan terjeszkedett a Közel-Keleten és Európában. Jelenleg Madridban, Abu-Dzabiban, Dubajban, Monacóban és hamarosan London Mayfair negyedében is működik éttermük.

A koncepció alapvetően japán fine diningra épül, de erős mediterrán és spanyol hatásokkal dolgozik. A brand prémium-alapanyagokra, látványos tálalásra és luxuskategóriás vendéglátásra épít, nem klasszikus szusibárként pozicionálja magát.

Budapestet nem véletlenül választották

A budapesti nyitást Thinus van der Westhuizen felügyelte, aki a teljes nemzetközi hálózat kulináris igazgatója, emellett az abu-dzabi egység szakmai vezetője is. Az ottani étterem Michelin-csillagot szerzett, amelyet azóta is megtartott.

A séf a Világgazdaságnak arról beszélt: a 99 Sushi legtöbbször nem maga keres új piacokat, hanem a helyi partnerek keresik meg a céget.

A legtöbb esetben minket keresnek meg a helyszínek miatt

– jelezte. Elmondása szerint Budapesten is a nemrég nyílt hotel tulajdonosi köre kereste meg a márkát, miután már ismerték a 99 Sushi koncepcióját.

Van der Westhuizen szerint a budapesti piacot részletesen elemezték a döntés előtt. Úgy látja, hogy a magyar fővárosban már most is erős a prémiumszintű japán vendéglátás, ami egyszerre jelent lehetőséget és üzleti kockázatot.

„Már vannak magas színvonalú japán éttermek Budapesten, ami pénzügyi szempontból kihívást jelenthet, de úgy gondoltuk, van hely számunkra is” – mondta lapunknak a kulináris igazgató.

Fotó: 99 Sushi

London után Budapest is célpont lett

A séf szerint a márka tudatosan lép be erősen versenyző piacokra. Kérdésünkre elmondta, hogy London Mayfair negyedében is új éttermet nyitnak, amely a világ egyik

legdrágább

és legkompetitívebb

vendéglátóipari környezete.

A budapesti nyitás ebből a szempontból is figyelemre méltó, mert azt mutatja, hogy a nemzetközi luxus-vendéglátóipar egyre inkább számol Budapesttel.

Az elmúlt években sorra jelentek meg a prémium szállodai fejlesztések a fővárosban: megnyílt a W Budapest, a Dorothea Hotel Budapest, valamint a The St. Regis Budapest is. Ezekkel párhuzamosan a felső kategóriás vendéglátás is egyre látványosabban fejlődik.