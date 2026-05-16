Újabb híres étteremlánc érkezik Budapestre – a dél-afrikai Michelin-csillagos séfet kérdeztük, meghökkentő, honnan érkezik a prémium-élelmiszer
Budapest újabb nemzetközi luxusgasztronómiai márkával bővült: megnyílt a 99 Sushi Bar & Restaurant a The St. Regis Budapest szállodában. A japán fine dining étterem mögött álló spanyol márka ma már Madridtól Dubajig több prémiumpiacon jelen van, a budapesti nyitást pedig személyesen felügyelte a hálózat kulináris igazgatója, a dél-afrikai Thinus van der Westhuizen.
A 99 Sushi az elmúlt években a nemzetközi luxusvendéglátás egyik ismert szereplőjévé vált. A márka Madridból indult még 2005-ben, majd fokozatosan terjeszkedett a Közel-Keleten és Európában. Jelenleg Madridban, Abu-Dzabiban, Dubajban, Monacóban és hamarosan London Mayfair negyedében is működik éttermük.
A koncepció alapvetően japán fine diningra épül, de erős mediterrán és spanyol hatásokkal dolgozik. A brand prémium-alapanyagokra, látványos tálalásra és luxuskategóriás vendéglátásra épít, nem klasszikus szusibárként pozicionálja magát.
Budapestet nem véletlenül választották
A budapesti nyitást Thinus van der Westhuizen felügyelte, aki a teljes nemzetközi hálózat kulináris igazgatója, emellett az abu-dzabi egység szakmai vezetője is. Az ottani étterem Michelin-csillagot szerzett, amelyet azóta is megtartott.
A séf a Világgazdaságnak arról beszélt: a 99 Sushi legtöbbször nem maga keres új piacokat, hanem a helyi partnerek keresik meg a céget.
A legtöbb esetben minket keresnek meg a helyszínek miatt
– jelezte. Elmondása szerint Budapesten is a nemrég nyílt hotel tulajdonosi köre kereste meg a márkát, miután már ismerték a 99 Sushi koncepcióját.
Van der Westhuizen szerint a budapesti piacot részletesen elemezték a döntés előtt. Úgy látja, hogy a magyar fővárosban már most is erős a prémiumszintű japán vendéglátás, ami egyszerre jelent lehetőséget és üzleti kockázatot.
„Már vannak magas színvonalú japán éttermek Budapesten, ami pénzügyi szempontból kihívást jelenthet, de úgy gondoltuk, van hely számunkra is” – mondta lapunknak a kulináris igazgató.
London után Budapest is célpont lett
A séf szerint a márka tudatosan lép be erősen versenyző piacokra. Kérdésünkre elmondta, hogy London Mayfair negyedében is új éttermet nyitnak, amely a világ egyik
- legdrágább
- és legkompetitívebb
vendéglátóipari környezete.
A budapesti nyitás ebből a szempontból is figyelemre méltó, mert azt mutatja, hogy a nemzetközi luxus-vendéglátóipar egyre inkább számol Budapesttel.
Az elmúlt években sorra jelentek meg a prémium szállodai fejlesztések a fővárosban: megnyílt a W Budapest, a Dorothea Hotel Budapest, valamint a The St. Regis Budapest is. Ezekkel párhuzamosan a felső kategóriás vendéglátás is egyre látványosabban fejlődik.
Michelin-csillagos háttérrel érkezik a 99 Sushi
Thinus van der Westhuizen neve az abu-dzabi luxusgasztronómiában vált ismertté. A séf vezette a 99 Sushi Abu Dhabi konyháját akkor is, amikor az étterem Michelin-csillagot szerzett.
A dél-afrikai szakembert tavaly nevezték ki a teljes nemzetközi hálózat kulináris igazgatójává, így jelenleg ő felügyeli az új étteremnyitásokat és az egységes szakmai standardokat is. A séf szerint a brand egyik legfontosabb célja, hogy minden országban ugyanazt az élményt kapják a vendégek.
„Azt szeretnénk, hogy ugyanazokat a kiemelkedő alapanyagokat és ugyanazt az élményt kapják a vendégek Budapesten is, mint Abu-Dzabiban vagy Dubajban” – mondta.
Spanyol tonhal és japán beszállítók
A 99 Sushi egyik legismertebb partnere a spanyol Balfegó, amely a világ egyik legismertebb prémium kékúszójútonhal-beszállítója. Van der Westhuizen szerint a márka közel két évtizede dolgozik együtt a céggel.
Emellett japán beszállítókkal is együttműködnek, és a séf elmondása szerint külön figyelnek arra, hogy az új piacokon is ugyanazokat a minőségi alapanyagokat használják.
A budapesti étterem ezzel nemcsak egy újabb szusihely a városban, hanem azt is mutatja, hogy Budapestet egyre inkább felhelyezik a nemzetközi luxusgasztronómiai térképre.
