Deviza
EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0% EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátás
sushi
szálloda

Újabb híres étteremlánc érkezik Budapestre – a dél-afrikai Michelin-csillagos séfet kérdeztük, meghökkentő, honnan érkezik a prémium-élelmiszer

Budapest újabb nemzetközi luxusgasztronómiai márkával bővült: a Madridból induló 99 Sushi már a magyar fővárosban is megjelent. A The St. Regis Budapestben nyílt étterem budapesti startját személyesen felügyelte a Michelin-csillagos abu-dzabi egységet vezető Thinus van der Westhuizen, aki a Világgazdaságnak arról beszélt: ugyanazokkal a prémiumminőségű japán és spanyol alapanyagokkal dolgoznának Budapesten is, mint Dubajban vagy Abu-Dzabiban, így mindenhol ugyanazt a minőségű szusit fogyaszthatnak a vásárlók. A séf szerint a magyar piac egyszerre nagyon ígéretes, és van benne egy egészséges kockázat is, mert Budapesten már most is erős a felső kategóriás japán vendéglátás.
Zováthi Domokos
2026.05.16, 19:38

Budapest újabb nemzetközi luxusgasztronómiai márkával bővült: megnyílt a 99 Sushi Bar & Restaurant a The St. Regis Budapest szállodában. A japán fine dining étterem mögött álló spanyol márka ma már Madridtól Dubajig több prémiumpiacon jelen van, a budapesti nyitást pedig személyesen felügyelte a hálózat kulináris igazgatója, a dél-afrikai Thinus van der Westhuizen.

99 Sushi
A The St. Regis Budapestben nyílt étterem  startját személyesen felügyelte Thinus van der Westhuizen, hogy a legkiválóbb minőségű halból készüljenek a szusik / Fotó: 99 Sushi

A 99 Sushi az elmúlt években a nemzetközi luxusvendéglátás egyik ismert szereplőjévé vált. A márka Madridból indult még 2005-ben, majd fokozatosan terjeszkedett a Közel-Keleten és Európában. Jelenleg Madridban, Abu-Dzabiban, Dubajban, Monacóban és hamarosan London Mayfair negyedében is működik éttermük.

A koncepció alapvetően japán fine diningra épül, de erős mediterrán és spanyol hatásokkal dolgozik. A brand prémium-alapanyagokra, látványos tálalásra és luxuskategóriás vendéglátásra épít, nem klasszikus szusibárként pozicionálja magát.

Budapestet nem véletlenül választották

A budapesti nyitást Thinus van der Westhuizen felügyelte, aki a teljes nemzetközi hálózat kulináris igazgatója, emellett az abu-dzabi egység szakmai vezetője is. Az ottani étterem Michelin-csillagot szerzett, amelyet azóta is megtartott.

A séf a Világgazdaságnak arról beszélt: a 99 Sushi legtöbbször nem maga keres új piacokat, hanem a helyi partnerek keresik meg a céget.

A legtöbb esetben minket keresnek meg a helyszínek miatt

– jelezte. Elmondása szerint Budapesten is a nemrég nyílt hotel tulajdonosi köre kereste meg a márkát, miután már ismerték a 99 Sushi koncepcióját.

Van der Westhuizen szerint a budapesti piacot részletesen elemezték a döntés előtt. Úgy látja, hogy a magyar fővárosban már most is erős a prémiumszintű japán vendéglátás, ami egyszerre jelent lehetőséget és üzleti kockázatot.

„Már vannak magas színvonalú japán éttermek Budapesten, ami pénzügyi szempontból kihívást jelenthet, de úgy gondoltuk, van hely számunkra is” – mondta lapunknak a kulináris igazgató.

99 Sushi
Fotó: 99 Sushi

London után Budapest is célpont lett

A séf szerint a márka tudatosan lép be erősen versenyző piacokra. Kérdésünkre elmondta, hogy London Mayfair negyedében is új éttermet nyitnak, amely a világ egyik

  • legdrágább
  • és legkompetitívebb

vendéglátóipari környezete.

A budapesti nyitás ebből a szempontból is figyelemre méltó, mert azt mutatja, hogy a nemzetközi luxus-vendéglátóipar egyre inkább számol Budapesttel.

Az elmúlt években sorra jelentek meg a prémium szállodai fejlesztések a fővárosban: megnyílt a W Budapest, a Dorothea Hotel Budapest, valamint a The St. Regis Budapest is. Ezekkel párhuzamosan a felső kategóriás vendéglátás is egyre látványosabban fejlődik.

Michelin-csillagos háttérrel érkezik a 99 Sushi

Thinus van der Westhuizen neve az abu-dzabi luxusgasztronómiában vált ismertté. A séf vezette a 99 Sushi Abu Dhabi konyháját akkor is, amikor az étterem Michelin-csillagot szerzett.

A dél-afrikai szakembert tavaly nevezték ki a teljes nemzetközi hálózat kulináris igazgatójává, így jelenleg ő felügyeli az új étteremnyitásokat és az egységes szakmai standardokat is. A séf szerint a brand egyik legfontosabb célja, hogy minden országban ugyanazt az élményt kapják a vendégek.

„Azt szeretnénk, hogy ugyanazokat a kiemelkedő alapanyagokat és ugyanazt az élményt kapják a vendégek Budapesten is, mint Abu-Dzabiban vagy Dubajban” – mondta.

hotel klotild palota st. regis
A Klotild-palotában található az étterem / Forrás: St. Regis Hotel

Spanyol tonhal és japán beszállítók

A 99 Sushi egyik legismertebb partnere a spanyol Balfegó, amely a világ egyik legismertebb prémium kékúszójútonhal-beszállítója. Van der Westhuizen szerint a márka közel két évtizede dolgozik együtt a céggel.

Emellett japán beszállítókkal is együttműködnek, és a séf elmondása szerint külön figyelnek arra, hogy az új piacokon is ugyanazokat a minőségi alapanyagokat használják.

A budapesti étterem ezzel nemcsak egy újabb szusihely a városban, hanem azt is mutatja, hogy Budapestet egyre inkább felhelyezik a nemzetközi luxusgasztronómiai térképre.

Pazar szálloda nyílt Budapest egyik legértékesebb történelmi épületében

A főváros egyik ikonikus történelmi épületének felújítása újabb mérföldkő a budapesti turizmus és vendéglátás fejlődésében. Az áprilisban megnyíló szálloda a felső kategóriás kínálat bővülését hozza a Belváros szívében, miközben egy kiemelt műemlék kap új funkciót.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu