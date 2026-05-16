Azbesztveszély: ebben a magyar városban több helyen is szennyezett kőzetet találtak – lezárások és korlátozások jönnek

Tizenkilenc önkormányzati út esetében mutatott ki a laborvizsgálat eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet Sopronban – írta Facebook-oldalán a megyei jogú város polgármestere szombaton.

Farkas Ciprián azt írta, hogy 34 útszakaszt vizsgáltak meg a MAir-Scope Kft. szakemberei.

Azbeszttartalmú kőzetet azonosítottak

a Tőzike utcában,

a Csőszhaz dűlőben,

a Virágvölgyi és Remetelak utca kereszteződésében,

az Erdburger dűlőben,

a Boróka utca és Hubertusz utca kereszteződésében,

a Nikolics Károly utcában,

a Borbolya köz és Rozmaring utca kereszteződésében,

a Kistómalom utcában,

a Tómalom és a kerékpárút közötti padkában,

a Sterbenz Karoly utcában,

az Ady Endre út 87. előtt,

a Dalárda utcában,

a Dorosmai és Szőlőskert utca kereszteződésében,

az Erdburger dűlő és Maurer dűlő kereszteződésében,

az Ágoston Ernő utcában,

a Papucsvirag utcában,

a Menta utcában,

a Régi Iskola soron,

valamint a Vasút soron.

Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást vezet be és behajtani tilos, kivéve lakók táblákat helyez ki. Gyors, átmeneti megoldásként az útburkolatok kálcium-klorid kezelést kapnak, ami pormentesíti a felületet.

A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges.

A mintavételek eredményeit elküldik a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak további vizsgálatok és intézkedések céljából.

Farkas Ciprián május 11-én jelezte, hogy az önkormányzat munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy minden eshetőségre felkészülve, hatékony cselekvési terv álljon rendelkezésükre az osztrák azbesztüggyel kapcsolatban.

Létrehoztak egy központi e-mail címet is a lakossági bejelentésekhez, az oda érkező leveleket egyrészt továbbítjuk a kormányhivatalnak, másrészt saját hatáskörben is megválaszolják.

A Greenpeace május 8-án közölte, hogy Sopronban két helyszínen is méréseket végeztek, amik azbesztszennyezettséget mutattak ki.