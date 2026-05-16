Kritikák kereszttüzében Magyar Péter a Krausz Ferencről hozott döntése miatt – „Így nem lehet felbontani a szerződést”

A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést. Pénteken a Nobel-díjas Krausz Ferencet egyúttal arra is megkérte Magyar Péter, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A miniszterelnök bejelentése sokak szemében egy megosztó lépés.

Krausz Ferenc 2023-ban kapta meg a Nobel-díjat / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

„Ez egy világon egyedülálló kuratórium és alapítvány, amelynek szerződését mindenféle szakmai konzultáció nélkül, pusztán politikai okból akarják felmondani” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs. A leköszönő miniszter kijelentette, hogy Krausz Ferenc világhírű fizikus alapítványa csúcskutatást végez, az ezekből keletkező innovációk a magyarokat szolgálják majd.

„Az eljárás egyáltalán nem szabályos, az Országgyűlés által még 2025 őszén elfogadott kétharmados törvény, kormányhatározat, és ez alapján a felek egyetértésével aláírt szerződésről van szó, vagyis a felmondáshoz mindezek módosítása, megszüntetése szükséges, a felek kölcsönös egyetértésével” – reagált Hankó Balázs, miután Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, felbontják az érvényben lévő megállapodást, a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, az eddig kifizetett pénzt pedig visszakérik.

A leköszönő miniszter meglátása szerint fontos látni, hogy egy olyan alapítványról beszélünk, ahol magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc mellett a kuratórium tagja az Abel-díjas volt MTA-elnök, Lovász László, és ezen kívül tagja még három kiváló nemzetközi kutató, akik szintén Nobel-díjasok a fizika és az orvostudomány területéről.

„Ez a csúcskutatás, az ezekből keletkező innovációknak a hazai vállalatokon keresztül itthon kell hasznosulniuk” – emelte ki Hankó Balázs, hozzátéve, hogy az elvárás minimum 15 innovatív vállalkozás, míg a természettudományos terület tehetséggondozását 55 ezer diák bevonása biztosítja, szerte a Kárpát-medencében.

„A Tisza-kormány rombolni kezdett” – Gulyás Gergely kiállt Krausz Ferenc alapítványa mellett

Gulyás Gergely szerint a Tisza-kormány a tudományos életben kezdett rombolásba. A Fidesz frakcióvezetője politikai bosszút emlegetett, miközben az alapítvány kuratóriuma is egyeztetést sürgetett a kormánnyal a kutatási program jövőjéről.