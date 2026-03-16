Szijjártó Péter ilyet még nem látott: az EU legerősebb tagállama mindenki előtt megfenyegette Magyarországot – "Súlyos következményei lesznek"

Németország példátlan módon nyíltan megfenyegette Magyarországot az ukrajnai kőolajblokáddal kapcsolatos kormányzati álláspont miatt, a kormány azonban nem adja fel a nemzeti érdek képviseletét, és nem engedi, hogy az ukránok háromszorosára növeljék a magyar családok rezsiköltségeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter / Fotó: Kovács Attila, MTI

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján példátlannak nevezte azt, ami a találkozón történt, mondván, hogy egy nagyon durva, nyílt és szégyentelen fenyegetés hangzott el német kollégája részéről, aki arra figyelmeztette, hogy súlyos következményei lesznek annak, hogy ha a magyar kormány nem adja fel a nemzeti érdekeket és továbbra sem szavazza meg az Ukrajna szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön jóváhagyását, illetve az ország EU-csatlakozásához szükséges lépéseket.

„Ma mindenfajta köntörfalazás nélkül, nyíltan, egyenesen, világosan, nagyon durván fenyegetett meg minket a német külügyminiszter, hogy ha nem adjuk fel a magyar nemzeti érdek képviseletét, ha nem adjuk fel az ukránok számára a fontos döntések blokkolását feltételek nélkül, akkor annak nagyon durva következményei lesznek Magyarországra nézve is” – mondta a politikus.

Mi nem adjuk fel a nemzeti érdek képviseletét, akárhogy is fenyeget a német külügyminiszter

– szögezte le. Majd elítélte, hogy Brüsszelben továbbra is háborús fanatizmus uralkodik, s úgy készülnek, hogy Európa hosszú távú jövője a háború lesz, az a várakozásuk, hogy idén még biztosan nem lesz béke Ukrajnában.

„Mivel a mai tanácsülést az ukrán külügyminiszter bejelentkezésével kezdtük, ezért én magam elsőként világossá tettem a magyar álláspontot. Magyarország ukrán olajblokád alatt áll, most már lassan ötven napja. Ennek az olajblokádnak kizárólag politikai oka van. A politikai ok pedig az, hogy Magyarországon is Zelenszkij akar kormányt alakítani – fogalmazott.

Politikai okok miatt állhatott le a Barátság

„Ez nagyon durva, nyílt beavatkozás választásba azért, hogy Magyarországon is Zelenszkij alakíthasson kormányt. Ugyanakkor az ukránok lebuktak. Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás. Az ukránok hazudnak, mint a vízfolyás ebben a kérdésben” – vélekedett.