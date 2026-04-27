Sokkoló szám: 570 ezer tonna étel kerül a kukába

Az élelmiszerpazarlás Magyarországon is súlyos gond: évente mintegy 570 ezer tonna étel végzi a kukában. Az EFSA új kampánya most megmutatja, hogyan értelmezd helyesen a lejárati dátumokat, és mit tehetsz a biztonságosabb, tudatosabb étkezésért.
2026.04.27, 20:16

Az élelmiszerbiztonság, a lejárati dátumok helyes értelmezése és az élelmiszerpazarlás csökkentése áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) idei Safe2Eat kampányának középpontjában. 

vásárlás, élelmiszer, vásárló, bolt Élelmiszerbiztonság
Élelmiszerbiztonság, lejárati dátumok, élelmiszerpazarlás csökkentése – ezekre fókuszál idén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A 23 ország részvételével zajló kezdeményezéshez Magyarország immár hatodik éve csatlakozik, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) támogatásával.

Az élelmiszer-biztonság kérdése világszerte egyre nagyobb figyelmet kap, és az Európai Unióban is kiemelt prioritás. 

A fogyasztók joggal várják el, hogy az elfogyasztott élelmiszerek ne jelentsenek kockázatot egészségükre, ugyanakkor sokakat aggasztanak a lehetséges veszélyforrások. Ilyenek lehetnek például a kórokozók, a növényvédőszer- és állatgyógyszer-maradványok, az adalékanyagok, illetve a környezeti szennyeződésekből származó anyagok.

A Safe2Eat kampány célja, hogy tudományosan megalapozott, közérthető információkkal segítse a lakosságot a tudatos döntéshozatalban. A 2026-os program három fő témára épül. Az első az élelmiszerek biztonságos kezelése, amely gyakorlati útmutatást ad a címkék értelmezéséhez, valamint a megfelelő tárolási és elkészítési módszerekhez. A második az étkezés és az egészség kapcsolata: a kampány a kiegyensúlyozott étrend, a tápanyagigények és az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet. A harmadik fókuszterület a „Mi van az ételben?” kérdéskör, amely az adalékanyagok, ízesítők, új élelmiszerek és allergének biztonságosságáról nyújt átlátható tájékoztatást.

A kezdeményezés külön hangsúlyt fektet az élelmiszerhulladék csökkentésére is. Magyarországon évente mintegy 570 ezer tonna élelmiszerhulladék keletkezik a háztartásokban, ami nemcsak gazdasági, hanem környezeti szempontból is jelentős probléma. A pazarlás mérséklésében kulcsszerepe van a tudatos vásárlásnak, az élelmiszerek megfelelő tárolásának, valamint a lejárati dátumok helyes értelmezésének – például a „minőségét megőrzi” és a „fogyasztható” jelölések közötti különbség megértésének.

A Safe2Eat kampány célja, hogy gyakorlati, könnyen alkalmazható tanácsokkal segítse a mindennapi élelmiszer-kezelést, és hozzájáruljon egy biztonságosabb, egészségesebb és fenntarthatóbb fogyasztási kultúra kialakításához Európa-szerte.

