Hihetetlen felvételeket tett közzé az izraeli hadsereg: ruhabolt alatt volt a Hezbollah alagútja

Az izraeli hadsereg szerint egy Hezbollah-alagútrendszert találtak egy ruhabolt alatt Libanon déli részén, egy város szívében. A komplexumról felvétel is készült, a hatóságok szerint pedig ez lehetett a libanoni fegyveresek egyik irányítóközpontja.

A tűzszünet ellenére folyamatosak az összecsapások a Hezbollah és az izraeli hadsereg között, amely során egy különös alagútrendszerre is fény derült / Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg, az IDF bejelentette, hogy egy kiterjedt föld alatti alagútrendszert fedezett fel Libanon déli részén, a Khiam nevű településen.

A katonai közlés szerint a járatok mintegy 25 méter mélyen húzódnak egy ruházati üzlet alatt, és a feltételezésük szerint a Hezbollah egyik rejtett irányítóközpontjaként működtek.

A hadsereg által közzétett videófelvételeken szűk folyosók, több helyiség és különböző felszerelések láthatók. Az IDF állítása szerint a katonák fegyvereket is találtak, valamint olyan szobákat, amelyeket a Hezbollah harci műveletek irányítására használt. A közlemény hangsúlyozza: szerintük nem egyszerű raktárról van szó, hanem egy szervezett, funkcionális központról.

The IDF says it uncovered an underground Hezbollah command center, 25 meters below a clothing store in the southern Lebanon town of Khiam.



Inside the tunnel, the military says troops found weapons and several rooms that were used by Hezbollah "for managing the fighting." pic.twitter.com/NtcOp8pAPN — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 23, 2026

A libanoni fegyveres csoport részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az izraeli állításokra, így a felfedezés részletei független forrásból nem megerősítettek. Az ilyen típusú bejelentések a konfliktus során gyakoriak, és rendszerint információs hadviselés részeként is értelmezhetők.

Nem állt meg a vérontás a Hezbollah és az IDF között

A térségben közben továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Az izraeli hadműveletek március 2. óta tartanak Libanonban, és hivatalos adatok szerint mintegy 2300 ember vesztette életét, több mint 7500-an megsebesültek, és több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Ezek a számok a konfliktus súlyosságát jelzik, még akkor is, ha a pontos adatokat nehéz függetlenül ellenőrizni.

Április 17-én tíznapos tűzszünetet jelentettek be, amelyet az amerikai elnök, Donald Trump hirdetett meg. A megállapodás célja az volt, hogy időt adjon a diplomáciai egyeztetéseknek, és csökkentse az erőszakot a határ mentén. Ennek ellenére a harcok nem álltak le teljesen.

A legfrissebb jelentések szerint az izraeli erők legalább öt embert megöltek Dél-Libanonban a tűzszünet ideje alatt is.

Az áldozatok között volt Amal Khalil libanoni újságíró is, ami különösen érzékeny pont a nemzetközi közvélemény számára, hiszen a médiamunkások védelme kiemelt kérdés fegyveres konfliktusok idején.