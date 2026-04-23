Hihetetlen felvételeket tett közzé az izraeli hadsereg: ruhabolt alatt volt a Hezbollah alagútja
Az izraeli hadsereg szerint egy Hezbollah-alagútrendszert találtak egy ruhabolt alatt Libanon déli részén, egy város szívében. A komplexumról felvétel is készült, a hatóságok szerint pedig ez lehetett a libanoni fegyveresek egyik irányítóközpontja.
Az izraeli hadsereg, az IDF bejelentette, hogy egy kiterjedt föld alatti alagútrendszert fedezett fel Libanon déli részén, a Khiam nevű településen.
A katonai közlés szerint a járatok mintegy 25 méter mélyen húzódnak egy ruházati üzlet alatt, és a feltételezésük szerint a Hezbollah egyik rejtett irányítóközpontjaként működtek.
A hadsereg által közzétett videófelvételeken szűk folyosók, több helyiség és különböző felszerelések láthatók. Az IDF állítása szerint a katonák fegyvereket is találtak, valamint olyan szobákat, amelyeket a Hezbollah harci műveletek irányítására használt. A közlemény hangsúlyozza: szerintük nem egyszerű raktárról van szó, hanem egy szervezett, funkcionális központról.
A libanoni fegyveres csoport részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció az izraeli állításokra, így a felfedezés részletei független forrásból nem megerősítettek. Az ilyen típusú bejelentések a konfliktus során gyakoriak, és rendszerint információs hadviselés részeként is értelmezhetők.
Nem állt meg a vérontás a Hezbollah és az IDF között
A térségben közben továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Az izraeli hadműveletek március 2. óta tartanak Libanonban, és hivatalos adatok szerint mintegy 2300 ember vesztette életét, több mint 7500-an megsebesültek, és több mint egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Ezek a számok a konfliktus súlyosságát jelzik, még akkor is, ha a pontos adatokat nehéz függetlenül ellenőrizni.
Április 17-én tíznapos tűzszünetet jelentettek be, amelyet az amerikai elnök, Donald Trump hirdetett meg. A megállapodás célja az volt, hogy időt adjon a diplomáciai egyeztetéseknek, és csökkentse az erőszakot a határ mentén. Ennek ellenére a harcok nem álltak le teljesen.
A legfrissebb jelentések szerint az izraeli erők legalább öt embert megöltek Dél-Libanonban a tűzszünet ideje alatt is.
Az áldozatok között volt Amal Khalil libanoni újságíró is, ami különösen érzékeny pont a nemzetközi közvélemény számára, hiszen a médiamunkások védelme kiemelt kérdés fegyveres konfliktusok idején.
Mindeközben diplomáciai fronton is mozgolódás indult. Az Egyesült Államokban hamarosan megkezdődik az Izrael és Libanon közötti tárgyalások második fordulója. Libanon célja, hogy a vasárnap lejáró tűzszünetet legalább egy hónappal meghosszabbítsák, ami esélyt adhatna a helyzet stabilizálására.
