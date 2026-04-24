Láthatáron a béke? Újra tárgyalóasztalhoz ül Irán és az USA, Pakisztánban dőlhet el minden

Irán újabb kísérletet tesz arra, hogy kimozdítsa a holtpontról az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokat. Az ország külügyminisztere, Abbasz Aragcsi péntek este érkezik Iszlámábádba, ahol pakisztáni közvetítőkkel egyeztet a következő lépésekről. A cél egy második tárgyalási forduló előkészítése Washingtonnal, miután az első kör teljes kudarcba fulladt.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter a békefolyamat újraindításán dolgozik, miközben az USA katonai lépései tovább élezik a konfliktust

Az előző egyeztetés közel két hete zajlott ugyanitt, amerikai részről JD Vance vezetésével, de konkrét megállapodás nélkül zárult.

A folytatás már a héten esedékes lett volna, azonban az iráni fél jelezte, hogy nem vesz részt rajta, így az amerikai delegáció utazását is elhalasztották.

A feszültségek legnagyobb forrása a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Az iráni fenyegetések és az amerikai haditengerészet által bevezetett blokád miatt a forgalom gyakorlatilag minimálisra csökkent. Ez nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai nyomást is jelent mindkét fél számára.

A helyzetet tovább bonyolítja az április 7-én bejelentett, törékeny tűzszünet, amelyet Donald Trump kezdeményezett, miután kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz. Az amerikai elnök akkor azt állította, hogy az ország „teljes civilizációja elpusztulhat”, ha nem születik megállapodás. A tűzszünetet Trump nemrég egyoldalúan meghosszabbította, közvetlenül a lejárta előtt.

Hiányzik a kommunikáció az iráni–amerikai békéhez

A háború február 28-án kezdődött, és az amerikai vezetés eredetileg gyors, néhány hetes hadműveletként írta le. Ez az időkeret már rég lejárt, és a kommunikáció is változott: a hangsúly most azon van, hogy a művelet – amely az Operation Epic Fury nevet kapta – rövid idő alatt hozott „döntő katonai eredményt”.

Ezt az álláspontot Pete Hegseth is megerősítette, aki szerint a korábbi amerikai háborúk – például Koreában, Vietnámban, Irakban vagy Afganisztánban – évekig vagy évtizedekig húzódtak, miközben kevés kézzelfogható eredményt hoztak. Ezzel szemben az iráni művelet célja végig világos volt: megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson.