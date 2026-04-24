Irán titkos pénzcsatornáira is lecsaptak: több száz millió dollárnyi kriptót fagyasztott be Washington

Óriási pofont kaphatott Irán, mivel Washington látszólag több száz millió dollárnyi kriptovagyont fagyasztott be / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Az amerikai kormány újabb jelentős lépést tett Irán gazdasági mozgásterének szűkítésére: 344 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztottak be, amelyet az Egyesült Államok hatóságai szerint az iráni rezsimhez lehet kötni.

A döntés a pénzügyi szankciók egy kevésbé látványos, de annál fontosabb területét érinti: a digitális pénzek világát.

A műveletben kulcsszerepet játszott a Tether, amely közölte, hogy amerikai hatóságok kérésére két kriptocímhez kapcsolódó tárcát is zárolt. A vállalat szerint az intézkedéshez több amerikai szerv szolgáltatott információkat, amelyek illegális tevékenység gyanújára hivatkoztak.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent pénteki nyilatkozatában világossá tette: Washington minden olyan pénzügyi csatornát célba vesz, amely Iránhoz köthető. Szerinte a cél az, hogy elvágják azokat a forrásokat, amelyek a rezsim működését vagy katonai tevékenységét segíthetik.

Izrael meghekkelte Irán legnagyobb kriptotőzsdéjét Egy Izraelhez köthető hekkercsoport nyilvánosságra hozta Irán legnagyobb kriptotőzsdéje, a Nobitex forráskódját és belső hálózati adatait. A csoport azt állítja, hogy 48 millió dollár értékű kriptodevizát is ellopott, és kibertámadást hajtott végre a Forradalmi Gárda által irányított Bank Sepah ellen is.

A háttérben egy egyre kifinomultabb pénzügyi hálózat rajzolódik ki. Amerikai tisztviselők szerint az iráni jegybank az elmúlt években egyre összetettebb módszereket alkalmazott, hogy elrejtse részvételét a nemzetközi tranzakciókban. Ezek közé tartozik a közvetítő tárcák használata és a digitális eszközökön keresztüli pénzmozgatás, amely kevésbé átlátható, mint a hagyományos bankrendszer.

A kriptovaluták szerepe Irán gazdaságában látványosan nőtt. A Chainalysis adatai szerint 2025-ben az ország kriptóállománya elérte a 7,8 milliárd dollárt. Ennek jelentős részét az iráni Forradalmi Gárda ellenőrizhette, amely az iráni gazdaság egyik legbefolyásosabb szereplője.